Iztok Seljak bo krepil sodelovanje z Madžari

V članku preberite:

Madžarski častni konzulat domuje v koprski palači Fontico na trgu Brolo. FOTO: Mestna občina Koper

Soseda želi nadoknaditi zamujeno

Obeta se tudi makedonski častni konzulat

»Madžarska ima že predstavništva v Ljubljani, kjer je veleposlaništvo, in Lendavi, nastala pa je tudi potreba po prisotnosti v tem delu Slovenije,« je ob današnjem slavnostnem odprtju prostorov v Kopru povedal novi madžarski častni konzul, sicer solastnik in glavni izvršni direktor Hidrie Holdinga. Prizadeval si bo predvsem za sodelovanje gospodarstev obeh držav na področju razvojnega preboja. Hidria je kot lastnica proizvodnih kapacitet v mestu Gyöngyös največja slovenska vlagateljica na Madžarskem, kamor bo v prihodnjih petih letih vložila še deset milijonov evrov.Madžarski častni konzulat domuje v palači Fontico, katere fasado krasijo številni grbi nekdanjih koprskih družin in je v srednjem veku služila za spravilo žita ter je najstarejša zgradba na trgu Brolo; ta leži tik ob osrednjem Titovem trgu. Odprtja častnega konzulata se je danes med drugim udeležil tudi madžarski zunanji minister, ki je izpostavil predvsem pomen koprskega pristanišča za madžarsko gospodarstvo. Madžarska je sicer v zadnjih letih močno okrepila svoje naložbe v Sloveniji, tako na področju bančnega sektorja (NKBM in SKB), energetike (bencinski servisi OMV Slovenija), medijev (Planet TV) in turizma (Terme Lendava).V ospredju madžarskih interesov, ki so povezani s Slovenijo, pa je tudi možnost za sodelovanje pri izgradnji drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Prav povezovanje z zalednimi državami pri modernizaciji železniške povezave je prioriteta tako za Slovenijo kot za Madžarsko – ki je za Avstrijo drugo najpomembnejše tržišče za Luko Koper, je napovedal, državni sekretar na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve.»Madžarska ima jasno vizijo in strategijo - želi nadoknaditi zamujeno v preteklih desetletjih in se pospešeno razvijati. Pri tem išče različne povsem pragmatične povezave in v tej luči je treba videti njen pristop do Slovenije,« meni Seljak. Kot svojo glavno nalogo vidi povezati gospodarske potenciale obeh držav pri visokotehnološkem razvoju, pri čemer je v ospredju področje zelene mobilnosti, avtonomne vožnje, zelene energetske infrastrukture, ob digitalni podpori. »Združeni lahko ustvarimo večjo kritično maso in v centralni Evropi spodbudimo razvojno industrijski 'hub' prihodnosti,« navede.Seljak nadaljuje, da madžarska vlada v kraju Zalaegerszeg, v bližini slovenske meje, vlaga v center za razvoj in testiranje samodejnih vozil, za kar naj bi namenila 200 milijonov evrov. »Tudi na slovenski strani razvijamo projekt Edison winci za brezžično polnjenje električnih vozil med vožnjo s ceste. Skupaj lahko naredimo bistveno več in hitreje. Iz tega se lahko razvije eden izmed prebojnih projektov za masovno širitev elektromobilnosti, najprej po Evropi, potem pa po vsem svetu,« poudari. V ta namen bodo predvidoma ponovno oživili tudi projekt za Hidriin razvojni center zelene mobilnosti prihodnosti. »Vsako podjetje, ki ima primerne kompetence, lahko vključimo, razvojnih priložnosti je še zelo veliko,« je prepričan madžarski častni konzul, ki bo v Kopru z zdaj uradoval ob sredah popoldne.Lani sta v Kopru na novo odprla vrata tudi častna konzulata Turčije, ki ga vodiin Avstrije, ki mu načeluje, ki je – kot zanimivost - tako kot Iztok Seljak prav tako solastnica Hidrie. Koprskemu trgu Brolo, kjer sta zdaj turški in madžarski častni konzulat, pa naj bi se v prihodnosti pridružil še makedonski. Tega naj bi vodil