Janez Janša ostro nad medije

»Zagotovo so pred nami težki tedni, v katerih se bo treba zelo verjetno znova odpovedati svoboščinam,« je predsednik vlade Janez Janša napovedal v pogovoru na nacionalni televiziji. Na vprašanje voditelja Jožeta Možine, ki je pogovor vodil izrazito nepolemično in mestoma celo naklonjeno sogovorniku, je o možnih nadaljnjih ukrepih odgovoril, da ne moremo narediti nič takega, česar ne bi tudi druge evropske države. Vnovič je s prstom pokazal na ustavno sodišče in tudi na medije.

»Ne trdim, da so bile vse odločitve ustavnega sodišča neutemeljene, a če primerjamo to, kar so delale druge države s podobnimi političnimi sistemi in ureditvami, delitvami med vejami oblasti, potem vidimo, da so naše roke močno zvezane,« je navedel Janša in dodal, da si stroka po njegovo ne upa predlagati ukrepov, saj se boji, da bodo razveljavljeni.

Konkretneje ni pojasnil, prav tako pa se ni opredelil do vprašanja obveznega cepljenja proti covidu-19. Težave z obvladovanjem epidemije, ki jih ima njegova vlada, je v večini pripisal osrednjim medijem, ne pa tudi opoziciji, ki je, kot je dejal, nasprotovala tako rekoč vsem ukrepom. »Večja težava je bila to, da so osrednji mediji temu sledili in se je ta razklanost pri vsakem ukrepu potem prenesla v javno sfero. Če bi to ostalo na ravni nekega političnega spopada v parlamentu, ne bi imelo drastičnih posledic,« je rekel.

Janša je tudi sicer v pogovoru večkrat omenil, da osrednji mediji niso poročali o tem ali onem, a vsaj glede epidemije je dejal, da se je stanje v zadnjem obdobju izboljšalo. Drugače kot v preteklih pogovorih ostrih kritik na račun nacionalne televizije zdaj – v tem času se je tudi zamenjalo vodstvo na RTV Slovenija – ni eksplicitno izrekal. »Evropska unija ni to, kar si verjetno žal predstavlja večina Slovencev, ki spremlja ali pa si gradi predstave o njej skozi poročilo osrednjih odvisnih medijev,« je navedel in nadaljeval, da tudi glasovanje o resoluciji Slovenije v evropskem parlamentu ni bilo neka osrednja zadeva, pač pa o tej resoluciji nihče ni nič vedel.

Da je vladavina Janše škodljiva, bilanca pa katastrofalna, pa so v ločenem in tudi bolj polemičnem gostovanju, ki ga je vodila Lidija Hren, dejali predstavniki opozicije z izjemo prvaka SNS Zmaga Jelinčiča, ki pa ima s koalicijo sklenjen sporazum o sodelovanju.

Janez Janša sicer pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami še vedno dopušča sodelovanje z vsemi, saj da je to temeljna filozofija njegove stranke. »Mi smo vedno, ko smo sestavljali vlado, ponudili koalicijska pogajanja vsem strankam. Vedno smo v naše koalicije vključili tiste, ki so bili pripravljeni sodelovati,« je še povedal.