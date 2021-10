Janez Janša se mora opravičiti stranki SD in plačati 10.000 evrov

Prvostopenjsko sodišče je razsodilo v primeru tožbe Socialnih demokratov (SD). Predsednika vlade Janeza Janšo so tožili zaradi njegovih očitkov na družbenem omrežju twitter, ko je stranki očital, da je vila na Levstikovi ulici v Ljubljani, sicer sedež SD, »ukradena judovska vila«.

Janez Janša se mora javno opravičiti na twitterju, plačati 10.000 evrov odškodnine z zakonskimi zamudnimi obrestmi in pokriti tudi nastale sodne stroške v višini dobrih 830 evrov. Tožbo je pripravila in vložila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle.

Sodišče je Janezu Janši naložilo, da mora na družbenem omrežju twitter na svojem profilu zagotoviti objavo z naslednjo vsebino: »Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način.«

Odvetnica Nataša Pirc Musar je za Delo povedala, da je v delujočih demokratičnih družbah povsem običajno, da se mora visoki funkcionar opravičiti za širjenje laži. »Ta zadeva pa je malce precedenčna, ker pa se mora opravičiti na twitterju. Sodišče je, čeprav z nekoliko zamude, uvidelo, da je twitter medij. Ta zadeva mene sicer ni toliko presenetila, ker se je spet zgodilo, da gospod Janša ni prevzel pošte. Govorimo namreč o zamudni sodbi. Njemu je sodišče vročilo našo tožbo, ki pa je ni prevzel. Nanjo v 30 dneh ni odgovoril, kar je seveda predpostavka za tako imenovano zamudno sodbo.«

Sodba sicer še ni pravnomočna. Pritožbeni razlog pa gre zdaj lahko le v smeri vročitve, je pojasnila Nataša Pirc Musar. Če se bo Janez Janša pritožil, se plačilo odloži in počaka na pravnomočnost. Sodba postane pravnomočna šele na višjem sodišču. Kot je poudarila odvetnica, je zelo pomembno, da je sodnik zamudno sodbo obrazložil vsebinsko in zapisal, da gre dejansko za žaljive navedbe in zato presodil, da je tožba utemeljena ter izdal zamudno sodbo.

Slovenski premier Janez Janša ima na družbenem omrežju twitter dobrih 90.000 sledilcev (veliko je lažnih profilov). Kar lepo število državljanov ima sicer blokiranih, zato ne morejo slediti njegovim objavam.

Dejan Levanič, glavni tajnik Socialnih demokratov, je po sodbi povedal: »Sodba ima velik pomen, saj je sodišče postavilo predsednika vlade pred odgovornost za njegove lažnive izjave. Sodišče je ugotovilo, da je Janša vedel za lažnivo vsebino svojih izjav, a jih je kljub temu zlonamerno objavljal. Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema. Natančno je vedel, da ga v pošti čaka tožba SD zaradi njegovih laži, saj smo vložitev tožbe javno objavili. Sodišče je tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo, ker je ugotovilo, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. Socialni demokrati bomo 10.000 evrov v celoti namenili v dobrodelne namene.«

Predsednica SD Tanja Fajon od predsednika vlade pričakuje opravičilo za njegove laži. Na twitterju je zapisala: »Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema.«

Socialni demokrati so julija letos proti Janezu Janši vložili tožbo zaradi njegovih lažnih navedb na twitterju. FOTO: Jure Eržen/Delo

Janša se za laži ni opravičil

Socialni demokrati so julija letos proti Janezu Janši vložili tožbo zaradi njegovih lažnih navedb na twitterju. Tedaj so bili jasni, da je SD nesporna lastnica nepremičnine na Levstikovi ulici. V sporočilu za javnost so zapisali, da »pravna in zgodovinska dejstva namreč dokazujejo, da je SD nesporna lastnica nepremičnine, Ivan Janez Janša pa je ob številnih priložnostih zavestno in zlonamerno širil laž, čeprav je dokazljivo vedel, da lastništvo SD ni sporno in da nepremičnina ni bila nikoli ukradena tragično preminuli družini Moskovič.«

V stranki SD so poudarili še, da Janša vsa dejstva o vili pozna že od leta 1993, ko je »kot je bil kot takratni minister za obrambo celo član vladne komisije za premoženjsko-pravne zadeve, ki je bedela nad postopkom sklepanja menjalne in darilne pogodbe med Vlado Republike Slovenije in takratno SDP, predhodnico današnje SD.« Predsednik stranke se po spornem zapisu kljub pozivu SD za svoje laži ni opravičil, zato so se v stranki odločili za tožbo.