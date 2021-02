Janez Lavre je vsem ponudil sodelovanje

Janez Lavre je od ponedeljka, ko je operativno prevzel funkcijo direktorja, v slovenjgraški bolnišnici opravil prvo kadrovsko potezo: Bojana Krznarja, ki je doslej vodil kader zdravstvene nege, je kot v. d. zamenjala Jelena Čubra . Dosedanja strokovna direktorica Jana Makuc pa ni več vodja kriznega štaba za obvladovanje covida -19 v bolnišnici, pač pa je to dolžnost še na predlog Makučeve prevzela zdravnica Metka Epšek Lenart.

, ki je s ponedeljkom znova zasedel direktorsko mesto v koroški regijski bolnišnici, se je v prvem nastopu pred mediji po imenovanju najprej zahvalil vsem 942 zaposlenim za vestno in strokovno opravljeno delo in se znova opravičil vsem, ki jih je kakorkoli užalil. Imena novega strokovnega direktorja oziroma direktorice, ki ga je izbral znotraj kolektiva, javnosti ne bo razkril pred sejo sveta zavoda, ki bo 11. februarja.O njem/njej je dejal le, da gre za vrhunskega strokovnjaka/strokovnjakinjo. »Vesel sem, da je sprejel/sprejela to odločitev,« je rekel Lavre. Člani sveta zavoda se prihodnji teden ne bodo seznanili le z odstopom dosedanje strokovne direktorice, ki si nadaljnjega sodelovanja z Lavretom ne predstavlja več, pač pa tudi z odstopom predsednika sveta zavoda, ki trdi, da odhaja iz osebnih razlogov. Njegovo mesto bo začasno, do izteka mandata, po odločitvi ustanovitelja vodilKakšno ekipo sodelavcev bo izbralo novo (staro) vodstvo bolnišnice, ta trenutek ni jasno, saj pogovori še potekajo. Lavre je nadaljnje sodelovanje ponudil vsem zdajšnjim sedemnajstim predstojnikom oddelkov in enot, pri čemer še ni imel priložnosti govoriti z vsemi. Zaradi nujnih zadev je ta pogovor opravil le s predstojnikom internega oddelka. »Sem človek sodelovanja, in ne izključevanja,« je izjavil Lavre.Od lanske pomladi, ko je odstopil s položaja zaradi številnih žaljivih tvitov, je deloval kot zdravnik v ambulanti za sladkorno bolezen. Po prevzemu direktorskih dolžnosti si želi soglasje ministrstva, da lahko enkrat na teden še vedno dela kot zdravnik. Zanj je že zaprosil.Lavre je napovedal, da želi delati v dobro pacientov po navodilih ustanovitelja, od katerega kmalu, približno v dveh mesecih pričakuje odgovor na vprašanje, ali bo v Slovenj Gradcu gradil novo bolnišnico na novi lokaciji v bližini trase tretje osi in letališča ali pa se bo država odločila za obnovo dotrajanega kirurškega bloka. Lavre se bo zavzel za novogradnjo, v kateri bi dobil prostor urgentni center in vse dejavnosti za obravnavo akutno zbolelih pacientov, obstoječo, težko dostopno lokacijo v centru mesta pa bi prepustil obravnavi kroničnih bolnikov in paliativni oskrbi, kjer po njegovih besedah vlada grozljiva stiska. Vrednost naložbe bi bila med 250 in 300 milijoni evrov.Lavre je slovenjgraško bolnišnico vodil od leta 2007, razen v letih 2016 in 2017, ko je bil na čelu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Janševa vlada je 5. vlada, ki mu je dala soglasje za direktorja, v času svojega mandata je 'preživel' tudi šestnajst ministrov za zdravje. Na naše vprašanje, ali je med kandidati za ministra za zdravje, je odgovoril: »Ne po svoji volji, a ne bom«.