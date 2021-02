Janez Poklukar pred poslanci

Sogovorniki priznavajo, da v letu in pol, kolikor še traja mandat sedanje vlade, ne bo mogel doseči korenitih sprememb, upajo pa, da jih bo vsaj odločno začrtal.

V nadaljevanju berite o pričakovanjih, ki jih imajo do novega ministra za zdravje Bojana Beović, Marjan Pintar, Tatjana Mlakar, Konrad Kuštrin, Monika Ažman in Aleš Mikeln.