Janša gre v boj z levim fašizmom in migranti

V stranki SDS radi poudarijo, da so na volitve pripravljeni v vsakem trenutku. Poleg financ in urejene logistike so za uspeh največje vladne stranke na volitvah pomembne tudi teme, s katerimi bo SDS ponovno poskušala najprej mobilizirati in razširiti bazen svojih podpornikov in v supervolilnem letu zmagati na vseh volitvah. Z zadnjih nastopov predsednika vlade Janeza Janše tako na strankarskih shodih kot ob uradnih priložnostih se izrisujeta dve močni predvolilni temi: boj proti komunizmu, natančneje »levemu fašizmu«, in vprašanje migracij, ki jih je odprl fiasko zveze Nato v Afganistanu.