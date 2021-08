Janša izenačil komunizem z nacizmom na primeru Srebrenice

Sestavni del programa slovenskega predsedovanja Svetu EU je tudi današnja mednarodna konferenca 'Navidezna sprava: tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi. Gre za konferenco ob evropskem dnevu spomina vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov v organizaciji Državnega sveta, Ministrstva za zunanje zadeve in Študijskega centra za narodno spravo v sodelovanju s Platformo evropskega spomina in vesti. Na konferenci je imel uvodni nagovor predsednik vlade Janez Janša, na njej pa sodeluje nekaj predstavnikov iz srednje, višegrajske Evrope.Janša je v svojem govoru, v katerem se je pričakovanju fokusiral na komunizem v bivši državi, fašizem in nacizem, pod katerim so trpeli Slovenci, pa je ostal v ozadju, ugotovil, da razgradnja dediščine totalitarnih režimov v Sloveniji ni celovita, Slovenija pa je po njegovo žal med tistimi postkomunističnimi državami, »kjer smo najbolj globoko obtičali nekje na sredi poti«. Žal, ko primerjamo to, kar smo naredili v Sloveniji z državami višegrajske skupine in nasploh ostalimi državami, ki so imele komunistične režime po drugi svetovni vojni, ugotavljamo, da nas čaka še veliko dela, je izpostavil Janša.»V Sloveniji pa smo priča. V parlamentu imamo tri stranke, katerih najvidnejši predstavniki ta režim prikazujejo kot nekaj, kar ni bilo nič slabega,« pa je Janša zgodovinsko razpravo povlekel v aktualnopolitični kontekst. »Ena od teh strank daje ta režim kot primerjalni model, kako naj bi se država razvijala v bodoče,« je Janša s prstom pokazal na Levico, ki jo je SDS pred svojim letošnjim kongresom v svojih dokumentih označila za stranko s protiustavnim programom. Druga stranka, ki jo je Janša imel v mislih, čeprav je ni omenil, je SD, ki jo vztrajno označuje kot naslednico komunistične partije.Vsebinsko jedro Janševega govora pa je povezava pripadnikov bivšega jugoslovanskega komunističnega režima, za katerega Janša navaja, »da je fizično uničili, ubili več kot 500.000 ljudi«, s pokolom v Srebrenici. »Poslušamo, da je bila Srebrenica največji množični zločin po drugi svetovni vojni na ozemlju nekdanje Jugoslavije, kar seveda ni res. Srebrenica je bila velik zločin, a število pobitih tam je, v primerjavi s pol milijona pobitimi v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni, bistveno manjše,« je Janša relativiziral srebreniški pokol.Janša gre še dlje: »Ljudje, ki so orkestrirali zločin, genocid v Srebrenici z Ratkom Mladićem na čelu, so bili vsi produkt jugoslovanske vojaške akademije, ki je učila častnike, da je temeljni cilj vsakega oboroženega boja fizično uničenje sovražnika, in če gre za razrednega sovražnika, še toliko bolj temeljito. Ratko Mladić je rdečo zvezdo na svoji kapi zamenjal z drugim grbom verjetno samo nekaj tednov pred Srebrenico. Srebrenica je zanj stična točka, kjer da se natančno vidi, da ko gre za metode, naravo, odnos do človeka, življenja, svetosti življenja ni nikakršne razlike med nacizmom in komunizmom.