Janša okrepil dejavnost med kmečko populacijo

V nadaljevanju preberite:

Se je SDS odločila poskusiti prevzeti politični primat tam, kjer je bila doslej glavna SLS, in s tem razširiti svojo volilno bazo? Na to napotuje več stvari – med drugim je stranka okrepila delovanje svojega foruma za kmetijstvo in podeželje, ki ga vodi nekdanji kmetijski minister Jože Podgoršek, o katerem sogovorniki menijo, da bo poskušal prevzeti vodenje Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. SDS vlaga predloge zakonov s področja kmetijstva, tudi Janšev odvetnik Franci Matoz je prevzel odmevni primer odvzema goveda kmetu Rudiju Možganu. V SDS priznavajo, da so okrepili dejavnost svojega foruma za kmetijstvo in podeželje, viri ob tem opozarjajo tudi na krepitev vpliva v Zvezi slovenske podeželske mladine. Kaj pravi stranka? Kako pomembna bo pri tem Nova24TV?