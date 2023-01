Janša: Na vladajoče apeliramo, da prekličejo izdajalsko potezo

Zaradi vladnega sklepa, da Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije združijo v novi Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, so v NSi že začeli priprave za interpelacijo proti ministrici za kulturo Asti Vrečko. Kot smo poročali včeraj, je stranka z osmimi poslanci sicer še ne more vložiti – potrebnih je najmanj deset podpisov –, zato bodo podporo najverjetneje iskali pri poslanski skupini SDS.

Po pričakovanjih se je danes na dogajanje odzval prvak SDS Janez Janša, in sicer na novinarski konferenci Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve (VSO). Na njej sta stališča do omenjene združitve muzejem predstavila še predsednik VSO Alojz Peterle in nekdanji državni sekretar Jelko Kacin. Udeležil se je je tudi nekdanji minister za kulturo Dimitrij Rupel.

Izjavo o združitvi muzejev so poslali tudi iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije in opozorili, da so o združitvi obeh ustanov v novo izvedeli iz medijev. Kot so poudarili, jih o nameri ni še nihče nič vprašal ali obvestil niti pred tem ni bilo nobene javne diskusije ali narejene vsebinske, konceptualne, finančne in prostorske analize združevanja in njenih posledic.

Novinarsko konferenco smo prenašali v živo:

Ljudi, ki so se borili za osamosvojitev, je združitev prizadela in so ogorčeni, je uvodoma poudaril Peterle. »Takega grobega uveljavljanja politične sile še nisem doživel,« je dejal in nadaljeval, da smo imeli edinstveno osamosvojitev, kar ni samo pogled desnice. »Mene, ki ohranjam zavest o razliki med delom slovenske zgodovine, ki nas je tragično razdelil in zaznamoval, in delom, ki nas je povezal in poenotil, najbolj preseneča, da želi ta vlada osamosvojitev prikazati kot dodaten element slovenske polarizacije,« je poudaril Peterle.

Če vlada ne bo potegnila odločitve nazaj, bodo začeli po Peterletovih besedah uresničevati svoj akcijski načrt, ki ima več elementov, ne samo zborovanja. Podrobnosti je napovedal po 10. februarju.

Dimitrij Rupel je prepričan, da želi aktualna vlada državo preoblikovati po svoje in prevzeti zgodovino. Kot je med drugim opozoril, je slovenska država najpomembnejša kulturna dediščina in je »ne bi smeli poškodovati na noben način«.

Kacin je poudaril, da so proces osamosvojitve vse politične sile izpeljale skupaj in skupaj tudi nadaljevale. To, kar je vlada storila s svojo odločitvijo, je po njegovem izbris, zgodovinska napaka in aroganca. »Tri stranke so hkrati pritisnile na tipko delete,« je delal in nadaljeval, da to politično ni sprejemljivo in da daje vlada s svojim ravnanjem slab zgled.

Janša zavrača odgovor, da gre za racionalizacijo

V času plebiscita si je slovenski narod edinokrat v zgodovini pisal sodbo sam, pa je dejal Janez Janša. Brez enotnosti, ki je vladala takrat, Slovenije po njegovih besedah danes ne bi bilo. »V Sloveniji obstaja na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine 57 muzejev,« je navedel in spomnil na vladno razlago, da gre za racionalizacijo. »Če bi šlo za to, bi se združevali muzeji, ki imajo enaka imena.« Če so prepričani, da je v muzeju enostransko prikazana zgodovina, je dodal, bi še vedno lahko zamenjali vodstvo, a niso storili tega, ampak ukinili institucijo.

»Tukaj ne gre zgolj za dejanje neke ministrice, ki ni dorasla svoji funkciji in ki dela škodo vsem naokrog, ampak gre za soglasno odločitev vlade in s tem je zadeva preskočila na raven, kjer smo soočeni z dejstvom, da je vlada s svojimi pooblastili potegnila izdajalsko potezo.« Po prepričanju nekdanjega premiera je s tem želela preusmeriti pozornost od drugih pomembnih družbenih in političnih težav. »Gre za strel z obema rokama v obe koleni.«

Zato so, kot je tudi Janša poudaril, dali vladi čas do 10. februarja. »Apeliramo na vladajoče, da ponovno razmislijo in prekličejo to izdajalsko potezo.«

Glede podpore morebitni interpelaciji proti ministrici za kulturo je dejal, je s sklepom vlade zadeva prešla na drugo raven, in še enkrat ponovil, da so za zdaj dali vladi čas do omenjenega datuma.