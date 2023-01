NSi začela s pripravo interpelacije zoper ministrico za kulturo

Odpri galerijo

»Strinjamo pa se, da gre za zelo pomembno obdobje, ki morda ni bilo dovolj obravnavano in prav zato smo ustanovili nov muzej, ki združuje tematsko in programsko delovanje obeh muzejev, ter tako dobili res velik nov zavod, ki se bo ukvarjal z novejšo in sodobno zgodovino Slovenije,« je v odzivu na kritike ob ukinitvi samostojnega Muzeja slovenske osamosvojitve povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko, ki ji v opoziciji žugajo tudi s protesti in interpelacijo. FOTO: Črt Piksi/Delo