Janša pomahal Klakočarjevi v slovo

V poslanski skupini SDS so se odločili prekiniti sodelovanje s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki ji očitajo zlorabo položaja, kršenje poslovnika in nespoštovanje ustave.

V največji opozicijski stranki so svojo odločitev pojasnili v dopisu predsednici, v katerem poslanska skupina izpostavlja žalitev poslancev, izrekanje laži, razpihovanja in javno spodbujanje nestrpnosti ter širjenje sovražnega govora zoper poslanke in poslance Slovenske demokratske stranke.

»Tega, kar vam predpisuje poslovnik državnega zbora, že nekaj časa ne počnete. Nasprotno. Teptate določbe poslovnika državnega zbora, teptate ustavo, do posameznih poslank in poslancev opozicije se obnašate vzvišeno, nedostojno in sovražno. Kot predsednica državnega zbora ste samo prva med enakimi, vaš odnos do poslank in poslancev pa ne bi smel biti diskriminatoren, žaljiv in pogojen s tem, kateri poslanski skupini pripada posamezen poslanec ali poslanka,« so zapisali poslanci SDS.

Takšen način zlorabe funkcije predsednice državnega zbora po njihovi oceni predstavlja nedopustno omejevanje dela poslank in poslancev ter omejevanje možnosti razprav in sodelovanja v zakonodajnem postopku. Poleg tega takšno vedenje predsednice meče slabo luč na celoten državni zbor.

»Iz navedenih razlogov poslanci SDS ne bodo sodelovali na sejah kolegija predsednice državnega zbora, dokler Urška Klakočar Zupančič ne bo prenehala z navedenim ravnanjem, saj poslanci SDS ne želijo prispevati k legitimnosti zlorabe funkcije in številnim kršitvam postopkov ter poslovnika državnega zbora. Če Urška Klakočar Zupančič ne bo prenehala z navedenim ravnanjem, bo poslanska skupina SDS predlagala njeno razrešitev,« so sporočili iz stranke.

Odzvala se je tudi opozicijska NSi

»S predsedovanjem Urške Klakočar Zupančič je vodenje Državnega zbora doseglo najnižjo točko v zgodovini slovenskega parlamentarizma. Kršitve poslovnika in procedur, onemogočanje opozicijskega nadzora nad delom vlade in neprimeren odnos do poslancev opozicije so postali stalnica. O dramatičnem padcu demokratičnih standardov in sistematičnih zlorabah poslovniških določil sem obvestil Evropski parlament. Moje pismo je bilo dodeljeno odboru LIBE, sedaj se bodo z njim seznanili koordinatorji poslanskih skupin,« pa se je odzval vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj.

V NSi podpirajo prizadevanja po čimprejšnji zamenjavi Urške Klakočar Zupančič. »Po naši oceni že dolgo ni več primerna za vodenje državnega zbora,« dodaja.

Kaj je kolegij državnega zbora Kolegij predsednika državnega zbora je posvetovalno telo predsednika. V primerih, ki jih določa poslovnik državnega zbora, je kolegij pristojen tudi za odločanje. Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje o sklicih sej in o predlogih dnevnega reda sej državnega zbora, o drugih zadevah, ki so povezane z delom državnega zbora in njegovih delovnih teles, o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje novih poslanskih skupin, o pogojih za delo poslanskih skupin ter o drugih zadevah, za katere to določa poslovnik. Kolegij sprejme program dela državnega zbora za posamezno leto ter terminski program za obdobje najmanj dveh mesecev. Terminski program določa dneve za zasedanja državnega zbora in delovnih teles ter seznam predvidoma obravnavanih zadev in dneve, ko se bodo posamezne zadeve predvidoma obravnavale na sejah delovnih teles. Pri sprejemanju programov iz prvega odstavka tega člena kolegij upošteva program vlade za tekoče leto in predloge poslanskih skupin ter predloge delovnih teles.

Zaradi kritik njenega vodenja sta SDS in NSi septembra naznanili tudi sum kaznivega dejanja. Za ta korak sta se stranki odločili, ker menita, da so izčrpali vse možnosti v državnem zboru, da bi vzpostavili normalno diskusijo, in ocenjujeta, da je državni zbor dobesedno ugrabljen.

»V dosedanjem delu smo večkrat opozarjali na določene kršitve poslovnika in tudi drugih pravil v državnem zboru, kar je predsednica zavračala z utemeljitvijo, da ona kot pravnica in bivša sodnica najbolje ve. Ker smo izčrpali vsa sredstva v državnem zboru, smo se odločili za to možnost,« je tedaj pojasnil poslanec SDS Danijel Krivec in dodal, da je bil ta instrument uporabljen tudi proti nekdanjemu predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu.

Zakaj ovadba?

Opozicijski SDS in NSi sta sredi julija vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave nove parlamentarne preiskovalne komisije o ugotavljanju in oceni dejanskega stanja zaradi ogrožanja energetske neodvisnosti Slovenije.

Nato so v SDS zahtevali še sklic izredne seje državnega zbora s to točko dnevnega reda. Slednjo je predsednica DZ Klakočar Zupančičeva zavrnila. S svojo odločitvijo je pri opoziciji naletela na burne odzive, med drugim so ji očitali onemogočenje dela opozicije ter kršenje poslovnika državnega zbora in ustave, ki določata, da mora predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike.