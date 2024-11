Janez Janša pravnomočno obsojen zaradi obrekovanja

Sodni senat celjskega višjega sodišča je potrdil prvostopenjsko sodbo, s katero je bil predsednik SDS Janez Janša lani obsojen zaradi kaznivega dejanja obrekovanja nekdanjega direktorja STA Bojana Veselinoviča. Senat je pritožbo obrambe zavrnil, tako da je sodba postala pravnomočna. Janez Janša mora plačati 8000 evrov kazni. Sredstva gredo v proračun.

Celjsko okrožno sodišče je novembra lani Janšo spoznalo za krivega v tožbi, ki jo je zoper predsednika SDS in nekdanjega predsednika vlade vložil Veselinovič, in sicer zaradi tvita iz leta 2021. Janša je takrat zapisal, da je neverjetno, da STA vodi sodelavec pri umoru novinarja. Gre za nekdanjega odgovornega urednika STA Boruta Meška, ki so ga novembra 2009 odpustili, pol leta kasneje pa je umrl zaradi hude bolezni.