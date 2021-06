Janša pred vrhom EU ni stopil pred novinarje

Še vedno ni jasno, ali bo imel novinarsko konferenco po koncu vrha. FOTO: Philip Reynaers/AFP

Premierdanes ob prihodu na vrh EU v Bruslju v nasprotju z utečeno prakso ni podal izjave in ni odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki imajo tokrat prvič po lanskem marcu možnost, da so v omejenem številu navzoči v stavbi, kjer zasedajo voditelji. Zakaj premier ni stopil pred novinarje, kot je bilo predvideno, ni bilo mogoče izvedeti.V skladu s tradicionalno prakso imajo voditelji članic Unije ob prihodu na zasedanje izjave ali tako imenovane doorstepe, pri čemer odgovarjajo na vprašanja novinarjev. Po koncu vrha oziroma v nekaterih primerih tudi med vrhom imajo novinarske konference. Tako so doslej delovali tudi vsi slovenski premieri.Zaradi pandemije covida-19 novinarji od lanskega marca niso smeli biti navzoči v stavbi, kjer zasedajo voditelji, pa tudi fizičnih vrhov je bilo zelo malo. Danes so imeli tako novinarji po dolgem času spet priložnost postavljati vprašanja voditeljem ob njihovem prihodu na zasedanje.Okoli dvajset voditeljev, med njimi voditelji Nemčije, Francije, Belgije, Poljske, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, je ob prihodu podalo izjavo oziroma odgovarjalo na vprašanja novinarjev. Predvidena je bila tudi izjava slovenskega premiera.Uradni odgovor na vprašanje, zakaj premier ni stopil pred novinarje, za zdaj ni znan. Na slovenski strani so povedali le, da se je premier odločil, da izjave ob prihodu ne bo podal. Prav tako še vedno ni jasno, ali bo imel novinarsko konferenco po koncu vrha.Po nedavnem vrhu zveze Nato v Bruslju Janša ni imel novinarske konference, kar je prav tako v nasprotju z ustaljeno prakso vseh dosedanjih slovenskih premierov. Je pa takrat podal izjavo ob prihodu in odgovarjal na novinarska vprašanja.