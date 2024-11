»Janša ščuva državljanke in državljane proti sodstvu«

Pričela sta s sočnimi zadevami, čeprav je deževen dan. Obdelala sta razpravo o krivosodju, ki jo je začel dolgoletni voditelj Slovenske demokratske stranke Janez Janša, potem ko se je mudil na sodišču v Celju.

»Pozdravljala ga je množica podpornikov. Spregovoril je nekaj besed o krivicah, ki jih krivosodje ne povzroča zgolj njemu, pač pa stotinam, tisočim državljankam in državljanom v Sloveniji. S tem pravzaprav na novo odpira svoje teze iz prejšnjega desetletja in na novo radikalizira oziroma ščuva državljanke in državljane proti sodstvu,« je povedal Ali Žerdin.

Kaj bi vprašal Janšo?

»Ključno je vprašanje, ali je njegovo ogorčenje nad pravosodjem kot takim upravičeno ali neupravičeno. Gre za zadevo Trenta. Eden od argumentov njegovih privržencev je, kako iz tako male stvari naredijo tako velik proces. Jaz se spominjam mnogo težjih procesov v povezavi z njim, na primer Patria. Bil je oproščen,« je pristavil Janez Markeš, a je Žerdin pristavil: »Tukaj je treba biti natančen. Ni bil oproščen, zadeva je padla šele na ustavnem sodišču.«

Zatem je Markeš izpostavil še eno ključno vprašanje: »Če bi bil Janez Janša tukaj, bi ga vprašal: 'Ali priznavaš sodstvo kot ustavno kategorijo v smislu ločenosti vej oblasti ali ne?' Njegova najava, da bo ukrepal proti krivosodju, pomeni, da napoveduje vojno proti sodstvu, kar pomeni, da bo organiziral drhal, amorfno gmoto ljudi, ki ni ukalupljena v institucije države, ampak prihaja iz ulice in bo naredila red. To je sporočilo.«

Poseben telefonski klic

In kar je še bolj zanimivo, Markeš je razkril, kakšen telefonski klic je prejel. »Danes zjutraj sem dobil telefonski klic nekoga, ki sem ga spoznal pred nekaj leti, znanca, mogoče celo deloma prijatelja. Vidno razburjen je zahteval, da podprem Janeza Janšo, da se javno oprem proti krivosodju, kar je izrekel prav s tem izrazom, in da javno vprašam, zakaj pa Zorana Jankovića ne preganjajo. Seveda sem se moral strinjati, da se Jankovića preganja, če je kaj narobe naredil.«

Zraven je razložil, da te stvari pri njemu strižejo. »Če damo ob stran, ali je Janša storil neko kaznivo dejanje, je drugo ključno vprašanje, ali to kaznivo dejanje postane neobstoječe, če oprostijo Jankovića? To ne more biti ideja pravne države niti slučajno. Ta prijatelj, znanec ali karkoli že je, je šel tako daleč, da me je na koncu nadiral in vrgel telefonsko slušalko dol. Pred tem je izjavil, da je pripravljen iti na cesto, vzeti orožje in pobiti vse levičarje.«

V nadaljevanju sta govorila še o predavanju Nike Kovač, o preganjanju Benjamina Netanjahuja, političnih učinkih RTV Slovenije in kako frustracije vplivajo na populizem. Vse to si oglejte v videu.