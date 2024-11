Zaradi shoda Janševih privržencev sklic izredne seje odbora za pravosodje

Poslanki Gibanja Svoboda Lena Grgurevič in Tamara Kozlovič sta danes podali izjavo za medije o sklicu nujne seje odbora DZ za pravosodje na temo problematike napadov na sodstvo in diskreditacij sodne veje oblasti ter odgovornosti politike do spoštovanja sodne veje oblasti ter odločitvi ustavnega sodišča, da je omejevanje pravice do oploditve z biomedicinsko pomočjo neustavna.

Lena Grgurevič se je navezala predvsem na včerajšnji shod privržencev Janeza Janše pred zgradbo celjskega sodišča, kjer prvaku SDS sodijo zaradi domnevno spornih poslov z zemljišči v Trenti. Janša je shod označil kot začetek upora proti krivosodju, slovensko sodstvo pa označil za slabše od mafije, saj da ta spoštuje nekaj pravil, tukaj pa gre po njegovih besedah samo za oblast.

Na neprijavljenem shodu, na katerem so v podporo Janši spregovorili še poslanca SDS Zvonko Černač in Andrej Kosi ter novi predsednik podmladka SDS Slovenske demokratske mladine Luka Simonič, so policisti obravnavali tudi kršitev javnega reda in miru ter eni osebi izdali plačilni nalog. Skupina zbranih je namreč ob prihodu vozila ene od medijskih hiš začela pljuvati in udarjati po njem, ta oseba je vanj močneje brcnila, nato pa se uprla policistom, ko so ga hoteli pospremiti do intervencijskega vozila za izvedbo postopka.

»Sodstvo je eden od temeljev naše oblasti in mora biti izvzeto iz vseh političnih pritiskov,« je poudarila Lena Grgurevič, včerajšnje dogajanje pa označila za »ponoven in izjemno grob pritisk SDS na neodvisnost sodstva in poskus vpliva na konkreten postopek«, kar je nesprejemljivo in vredno nujne obsodbe. Kot je dodala, v Svobodi ostro obsojajo napade na sodstvo, ki so hkrati »napad na ustavno ureditev Republike Slovenije«. Po njenem gre tudi za kazniva dejanja po 2. odstavku 168. člena kazenskega zakonika. Pozvala je k odzivu tako politike kot pristojnih institucij ter sklicala izredno sejo odbora za pravosodje.

Tamara Kozlovič je na izjavi za javnost v zvezi z odločitvijo ustavnega sodišča, da je omejitev pravice do umetne oploditve za samske ženske neustavna, poudarila, da v Svobodi to pozdravljajo ter si bodo prizadevali neustavnost odpraviti.