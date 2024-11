Janša izgubil tožbo, zdaj benti zaradi plačila sodnih stroškov

Konec leta 2019 se je začelo sojenje v primeru tožbe Janeza Janše proti sodnikom in tožilki, ki so bili vpleteni oziroma »krivično sodili v sodnem procesu »Patria«.

»V dolgoletni praksi se ne spomnim primera obsodbe sodnika zaradi njegovega dela,« je tedaj komentiral dolgoletni odvetnik in nekdanji minister za pravosodje Miha Kozinc.

Prvak SDS je za dobrih 900.000 evrov odškodnine tožil državo, tožilko in sodnike, ki so ga pripeljali v zapor.

Spomnimo, pravnomočno obsodilno sodbo v zadevi Patria je razveljavilo ustavno sodišče predvsem zaradi ne dovolj konkretiziranih znakov kaznivega dejanja sprejemanja oziroma dajanja obljube nagrade. Janezu Janši so ustavni sodniki tudi pritrdili, da bi se moral sodnik Branko Masleša izločiti iz odločanja, ker je na dnevih slovenskega sodstva kritično govoril o napadih na slovenske sodnike – tudi v primeru Patrie. Zadeva je nato pred koncem ponovljenega sojenja zastarala.

Primer se je selil iz Ljubljane

Sojenje ni potekalo na ljubljanskem okrožnem sodišču, pač pa je Janšev odvetnik Franci Matoz dosegel prestavitev primera.

Januarja lani je sodišče tožbo zavrnilo, glede povrnitve stroškov pa je sodišče presodilo tako, da je očitno prvaka SDS močno razjezilo. Janez Janša je namreč sinoči na omrežju X namreč zapisal: »Tožilki in sodnikom, ki so krivo tožili in sodili v procesu PATRIA, sta sodišči v Kranju in Mariboru prisodili: Hrastar 11.522 evrov, Klajnšček 11.415 evrov, Štrukelj 72.011 evrov, Žalik 72.011 evrov in Masleša 72.011 evrov sodnih stroškov. Vsi oproščeni in za obravnavo, ki je trajala manj kot tri ure, naloženo skupaj plačila preko 44.000 evrov v roku 15 dni. Hkrati kranjsko sodišče in sodnica Tanja Bizjak, ki je brez izvedbe enega samega dokaznega predloga s strani oškodovanca v rekordnem času oprostila vseh pet toženih, že več kot leto dni ni razpisala naroka za preostanek odškodninske tožbe. Povampirjena sodniška kasta v službi izrojene levice verjame, da je nedotakljiva in da nikoli ne bo odgovarjala za kriva sojenja ter uničevanje posameznikov in družin.«

Tožba za odškodnino zaradi nezakonitega prestajanja kazni traja že peto leto. Nezadovoljstvo zaradi odločitve sodišča oziroma zaradi dejstva, da Slovenija ni uzakonila odškodninske odgovornosti sodnikov, kljub temu da ustava priznava oškodovancu pravico do odškodnine, je očitno.

Iz krogov prvaka SDS je slišati ocene, da sodniki v Sloveniji ne znajo soditi na podlagi ustave ter da je primer več kot očitno pokazal, da v Sloveniji nimamo nepristranskega sodnika, ki bi lahko sodil o odškodninski odgovornosti sodnikov. Pač pa, da lahko počnejo, kar želijo.

Odvetnik prvaka SDS Franci Matoz zadeve ne komentira. Janez Janša mora dosojeni znesek plačati v petnajstih dneh.