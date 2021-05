Janša bo na Brdu gostil uvodno razpravo o prihodnosti Evrope

Vprašanja prihodnosti Evrope naj bi dobila ustrezno pozornost

Premierbo jutri na Brdu pri Kranju gostil prvo razpravo v okviru konference o prihodnosti Evrope v Sloveniji. Namen te razprave je oblikovati skupno predstavo o tem, kakšno Evropo si želijo Slovenci in kaj so za to pripravljeni storiti, so sporočili iz kabineta premierja. Udeležil se je bo tudi predsednik republikeNa dan Evrope, 9. maja, se je uradno začela konferenca o prihodnosti Evrope, v okviru katere bodo Evropejci izmenjali poglede in iskali odgovore glede smeri prihodnjega razvoja celine, vloge in umestitve Evropske unije v spremenjenih geopolitičnih razmerjih in tudi glede svoje biti.Kot predsedujoča Svetu EU v drugi polovici leta bo pri vodenju konference pomembno vlogo odigrala tudi Slovenija, ki bo usklajevala in zastopala stališča držav članic. Kot so navedli v kabinetu predsednika vlade, bo skrbela za to, da temeljna vprašanja razprave o prihodnosti Evrope po uniji dobijo ustrezno pozornost. Prispevati želijo k temu, da se v luči oblikovanja skupnih predstav o rešitvah za prihodnost slišijo različna mnenja, so poudarili.»Naš cilj je krepitev skupnega razumevanja izzivov, ki so jim članice lahko kos le, če se z njimi spopadejo skupaj na ravni EU, pa tudi vprašanj, ki jih države lažje rešujejo samostojno in morajo zato v okviru EU imeti ustrezno avtonomijo,« so še zapisali v Janševem kabinetu.Pred Slovenijo je torej odgovorna naloga. »Da bi se je lahko lotili kar najbolj ambiciozno, je treba oblikovati okvirno skupno predstavo o tem, kakšno Evropo si želimo Slovenke in Slovenci, in kaj smo za to pripravljeni storiti,« so pojasnili.Zato bo premier v četrtek ob 17. uri na Brdu pri Kranju gostil uvodno tovrstno razpravo z naslovom Prihodnost Evrope – pogovor o strateških izzivih ob pričetku vseevropske razprave.V razpravi bodo poleg Janše sodelovali predsednik republike Borut Pahor, njegov svetovalec, nekdanji zunanji minister, pravnikainter nekdanja evropska poslanka, so sporočili iz premierovega kabineta.Razpravo bo mogoče spremljati v neposrednem prenosu na vladnem spletnem mestu in na družbenih omrežjih.