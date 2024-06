Janša že napovedal pritožbo na državno volilno komisijo

SDS bo zmagovalka evropskih volitev, so napovedovali njeni predstavniki. Ankete so stranki napovedovale tri ali štiri poslanske mandate, Janez Janša pa je v prvi izjavi po zaprtju volišč ocenil, da bo uspeh vse, kar bo več kot dva. Doslej je SDS namreč imela dva evropska poslanca.

Večina političnih komentatorjev je ocenjevala, da je Janša napačno presodil, ko je njegova stranka poskušala z različnimi manevri preprečiti priznanje Palestine. Janša se s tem ne strinja. »Zakaj bi glede Palestine presodili napačno, če smo ravnali prav,« je dejal za Delo.

Čeprav je prvak SDS izjavil, da bo vse, kar bo več kot dva evropska poslanca, uspeh, je bilo še pred zaprtjem volišč iz SDS slišati o slabi volji zaradi napovedi zadnjih javnomnenjskih anket, da bo stranka dobila tri evropske poslance in ne štirih, kot je kazalo sprva.

V iskanju vzrokov za slabši rezultat bodo v SDS prst usmerili očitno tudi v število volišč. Janša je namreč že čez dan poobjavil objavo na družbenem omrežju X, v kateri je dolgoletni strokovni sodelavec poslanske skupine Sebastjan Apat komentiral ukinjanje volišč, na kar je SDS sicer opozarjala že tudi pred volitvami.

Janša je ob poobjavi zapisal, da gre za sistemsko vplivanje na volitve, s katerim se zagotavlja boljše pogoje za levičarske stranke.

Janša je za Delo zaradi ukinjenih volišč napovedal možnost pritožbe na državno volilno komisijo: »V okraju Šmarje pri Jelšah je bilo od leta 2011 ukinjenih največ volišč. Danes dopoldne tam volilna udeležba le 50 odstotkov povprečja. Podobno še v nekaterih drugih podeželskih okrajih.«

Kako je bilo z volilno udeležbo v preteklosti

Od leta 2011 je bilo ukinjenih več kot 400 volišč, predvsem na podeželju. To predstavlja po mnenju SDS nedopustno omejitev volilne pravice, zato poziv naj državna volilna komisija za naslednje državnozborske volitve zagotovi, da se ukinjena volišča vzpostavijo nazaj, ni presenečenje.

Trditve SDS smo preverili v arhivu volilne udeležbe na parlamentarnih volitvah za 20 let nazaj.

Podatki o volilni udeležbi na državnozborskih volitvah dejansko kažejo njeno padanje po ukinitvi volišč. Udeležba je padala vse do zadnjih državnozborskih volitev, ki so sledile obdobju vladanja in ukrepom tretje Janševe vlade v času epidemije covida-19 ter protestom proti njim.

Podatki o volilni udeležbi na državnozborskih volitvah dejansko kažejo njeno padanje po ukinitvi volišč. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Podatki o volilni udeležbi so naslednji:

-leta 2004 je bila 60,64-odstotna

-leta 2008 je bila 62,16-odstotna

-leta 2011 je bila 65,60-odstotna.

-leta 2014 je bila 51,73-odstotna

-leta 2018 je bila 52,64-odstotna

-leta 2022 je bila 70,79-odstotna

Opozarjanje na ukinjena volišča sicer ni novo.

Pručka pripravljena

Pred vhod na sedež stranke na Trstenjakovi v Ljubljani so postavili pručko, nanjo pa so nalepili napis: »Pručka za naslednjo evroposlanko Svobode«.

Pred štabom SDS - pručka za naslednjo kandidatko Gibanja Svobode. Foto Voranc Vogel

Pručka je pred leti pomagala Ireni Jovevi, zdaj evropski poslanki, ko je bila še novinarka na komercialni televiziji Pop TV. Med javljanjem izpred sedeža SDS je namreč stala na pručki.