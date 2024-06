Zmaga desnega pola v večeru preobratov

»Tisti, ki izključujejo, so danes dobili svojo lekcijo,« je po objavi prvih delnih neuradnih izidov volitev v evropski parlament izjavil Janez Janša, prvak SDS, ki so ji volivci namenili štiri mandate. Gibanje Svoboda je dobilo dva, in čeprav so jim zadnje ankete kazale tri, je predsednik Robert Golob z rezultatom zadovoljen. Po eno mesto je pripadlo še Vesni, NSi in SD.

SDS je slavila zmago na že četrtih evropskih volitvah zapored, Janša je dodal, da so vsi njihovi kandidati podpisali zavezo, da se bodo vrnili v Slovenijo, če bo SDS v prihodnje sestavljala vlado. »Kar je glede na ta rezultat velika možnost,« je komentiral.

Kandidati, ki najverjetneje odhajajo v Bruselj za evropske poslance. INFOGRAFIKA: Delo

»Enkrat sem že rekel, da Janez Janša ne bo videl filma, da se bom jaz umaknil. In to lahko samo še enkrat ponovim,« je Robert Golob komentiral poziv predsednika SDS, naj koalicija naredi takšen premislek kot francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je po hudem porazu razpustil parlament in za 30. junij sklical predčasne volitve.

Gibanje Svoboda je po mnenju Roberta Goloba doseglo vse tri cilje: visoko volilno udeležbo, na vseh štirih referendumih rezultat za in skoraj 22 odstotkov, kar je več, kot so načrtovali. »Leva sredina je odstotkovno dobila več glasov kot desna sredina,« je poudaril. Predsednik SD Matjaž Han vidi zadeve nekoliko drugače: »Volivke in volivci imajo vedno prav. Koalicija je doživela poraz. Naredila je relativno slab rezultat. Ampak SD smo glede na državnozborske volitve rezultat v odstotkih popravili.«

FOTO: Daniel Novakovič/STA/Delo

Predsednik Resnice Zoran Stevanović je razglasitev neuradnih rezultatov pričakal dobro razpoložen. Za Delo je dejal, da »glede na visoko volilno udeležbo – zlasti v Kranju, kjer imajo zvesto volilno telo – pričakuje uvrstitev v evropski parlament«, a je bil njegov optimizem nekoliko prenagljen, saj so končali s štirimi odstotki podpore. Prav tako se v evropski parlament ni uspelo uvrstiti listi Zelenih. Sedanji poslanec Klemen Grošelj, ki mu ankete niso kazale uvrstitve, je proti zaključku štetja še upal, da »bodo zadnji morda prvi«, a se bo od Bruslja moral posloviti. Bi pa najbrž z glasovi, ki so jih dobili »odpadniki« pri Zelenih, Gibanje Svoboda pridobilo tretji mandat. Pod pragom so ostale tudi Desus in Dobra država – nosilec liste Uroš Lipušček je bil ogorčen predvsem zaradi medijskega ignoriranja – ter stranka Nič od tega.