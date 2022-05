Janševi kadri se krčevito oklepajo položajev

V nadaljevanju preberite:

Znana vsa imena vladne ekipe Roberta Goloba. S spremembami zakona o vladi, o katerih bodo poslanci odločali danes, bodo dodali tri ministrske resorje. Skupaj bo nova vlada imela 19 ministrstev in službo vlade za zamejce in Slovence po svetu. Če bo Golobovi koaliciji uspelo slediti časovnici in pri tem ne bo naletela na blokado SDS, bo Slovenija novo vlado dobila dobila 3. junija. "Takrat bom odstopil s funkcije v DUTB," napoveduje Franci Matoz, medtem ko se nadzorniški funkciji v Luki Koper in Slovenskih železnicah ne bo odrekel. Odstopil bo tudi generalni direktor Fursa Ivan Simič, ki pa po naših informacijah ne razmišlja o sestopu z mesta prvega nadzornika Slovenskega državnega holdinga, ki upravlja okoli devet milijard evrov premoženja. »Glede na veljavno zakonodajo politični razlog ne more biti vzrok za kadrovske zamenjavo. Tudi Golobovi napovedujejo politične menjave, torej tisto, kar so očitali Janši,« komentira korporativni pravnik Borut Bratina.