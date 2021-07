Jasnič in Jurša sta se kosilu z Janšo odrekla

V nadaljevanju preberite:

Jutri se bodo predstavniki SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev pogovarjali tudi o možnosti vnovične vložitve konstruktivne nezaupnice zoper vlado Janeza Janše. A brez podpore Desusa, ki za zdaj še glasuje po volji koalicije, ne morejo uspeti. Se bo Desus v kratkem obrnil in se zares pridružil opoziciji? Kaj pomeni dejstvo, da se njegov predsednik in vodja poslanske skupine vabilu na kosilo s prvakom SDS nista odzvala?



Vsekakor je po nedeljski ljudski zaušnici in referendumskem prepričljivem padcu novele zakona o vodi vlada včeraj prejela še eno klofuto – tokrat v obliki veta državnega sveta na novelo zakona o nalezljivih boleznih. Zanjo mora pri ponovnem glasovanju v državnem zboru zbrati najmanj 46 glasov, teh pa koalicija nima.



Morda so se manjšinski vladi Janeza Janše ob izgubi zaledja v državnem svetu nekoliko resneje zamajali temelji.