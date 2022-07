Jaz sem bil prizemljen, Ivek pa je bil na svet poslan, da ruši meje!

V članku preberite tudi:

- Ker se zaveda, da najboljši novinarski prispevki nastanejo takrat, kadar sogovornika gledaš naravnost v oči, se lahko v karieri pohvali z neverjetnim izkupičkom. »Edini članek, ki sem ga napisal, ne da bi videl sogovornika, je bil intervju s popevkarjem Ivom Robićem.« Čeprav se je Ludviku zdelo tako brezosebno, se ga je Ivo Robić vseeno spomnil ter ga ob atentatu na njegovega brata Ivana poklical. »Še enkrat se mi je zahvalil za članek ter izrazil sožalje za pokojnim bratom …«

- Spomnimo: trideset let pozneje je režiserka Maja Weiss ustvarila dokumentarec Beli bojevnik v črni obleki, ki tematizira vlogo in vpliv Ivana Krambergerja, dobrega človeka iz Negove, na osamosvojitev Slovenije. V njem nastopa tudi Ludvik Kramberger. Ne pa tudi Borut Pahor, ki je povabilo zavrnil. »Če predsednik države peče piškote in ne vem kaj še vse, bi lahko sprejel tudi to povabilo in povedal kaj o Ivanu, mar ni tako?«