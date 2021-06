Jelko Kacin: K cepljenju je treba privabiti starejše od 75 let

Polno cepljenih je po podatkih sledilnika za covid-19 599.147 ljudi oziroma 28,5 odstotka populacije. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Prihajajo mobilne cepilne enote

Evropska komisija je danes odobrila nakup dodatnih 150 milijonov odmerkov cepiva v okviru druge pogodbe z ameriško farmacevtsko družbo Moderna. Dobava naj bi se začela v tretjem četrtletju tega leta in nadaljevala v prihodnjem letu, so pojasnili v komisiji.



Prehod meje odvisen od dobre volje policista

V Sloveniji je trenutno 1407 aktivnih primerov okužbe s covidom-19, število hospitaliziranih pa je padlo pod sto. Do danes imamo zabeleženih 4740 smrti. Polno cepljenih je po podatkih sledilnika za covid-19 599.147 ljudi oziroma 28,5 odstotka populacije. V Sloveniji sicer zadnje dni poteka več kampanj, s katerimi poskuša vlada prebivalce prepričati, naj se cepijo in tako pred jesenjo dvignejo precepljenost. Od ponedeljka dalje si lahko vsak sam izbere cepivoDruženja so omejena na največ 50 ljudi, pri prijavljenih oziroma organiziranih dogodkih je število oseb lahko večje, velja pa tako imenovani PCT-pogoj (prebolel, cepljen, testiran). Cepiva je v državi dovolj, je na novinarski konferenci povedala, epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju. Na vprašanje, kdaj se bo vsa Slovenija obarvala zeleno glede na evropsko veljaven semafor, Grmek Košnik ni mogla odgovoriti. Je pa dodala, da za zdaj še vedno velja, da se osebe cepi tudi z drugim odmerkom z istim cepivom, kot so ga uporabili prvič.Minister za zdravjeje ob obisku v Novi Gorici povedal, da bo cepljenje prek mobilnih enot prvič potekalo jutri na severovzhodu države. Državni sekretar, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19, je pojasnil, da morajo v skladu s cepilno strategijo na cepilnih mestih delovati cepilni timi. Cepljenje oseb z zmanjšano gibljivostjo ali nepokretne osebe bo izvedla patronažna služba po vnaprej sprejetem protokolu.K cepljenju je treba predvsem privabiti starejše od 75 let, pri tem se pričakuje pomoč civilne zaščite. Treba je narediti tudi vse za večjo precepljenost zaposlenih, ki skrbijo za starejše, je dodal Kacin. Hkrati je potrebno tistim, ki kažejo interes za cepljenje, ponuditi možnost izbire cepiva. Ministrstvo za zdravje je dolžno izvesti aktivnosti za promocijo cepljenja med zaposlenimi v zdravstvu, ti morajo namreč po Kacinovih besedah biti za zgled vsem ostalim.Ali torej lahko tiste, ki so bili s prvim odmerkom cepljeni z AstraZeneco, v drugo cepijo s Pfizerjevim cepivom? »Jasno in razumljivo je vlada NIJZ zadolžila, naj dobi od svojih dveh posvetovalnih skupin jasno stališče, ali se lahko praksa cepljenja spremeni,« je pojasnil državni sekretar in koordinator za cepljenje Jelko Kacin. In še: »Naš strateški cilj ostaja enak, do jeseni moramo precepiti več ljudi, verzija delta lahko hitro prekrije celotno Italijo in bomo tam, kjer smo bili lani.«Na vprašanje, katera potrdila veljajo kot uraden dokument pri prestopu meje, je Jelko Kacin dejal: »Veljajo vsa potrdila. Imamo pa življenjske zaplete, ko se policist na mejnem prehodu odloči, tako, kot se. Eni bodo morda zahtevali kartonček s pečati in datumi, drugemu bo zadoščalo potrdilo NIJZ. V življenju so včasih zadrege, a mislim, da bo tega vse manj. Kdor se še ni, naj razmisli, zakaj se še ni cepil. Vsak je imel veliko srečo, da se do tega trenutka ni okužil.«Ni še jasno, ali bodo prebivalci, ki nimajo SIGEN-CE ali smsPASS, sploh lahko prišli do digitalnega zelenega potrdila. Jelko Kacin na vprašanje ni odgovoril naravnost, pač pa: »Želimo si, da bi vsi prebivalci Slovenije napravili preskok v glavi, da bi imeli vsi SIGEN-CO in še marsikaj zraven. Za to potrdilo bodo na voljo različne kombinacije, o tem bodo več povedali v četrtek.«