Jeretič ne dela več za Počivalškovo ministrstvo

Sebastjan Jeretič, strokovnjak za komuniciranje in politični marketing, je s predsednikom SMC, zdaj stranke Konkretno in gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom sodeloval od novembra 2020. Zadnja, tretja pogodba, ki jo je podpisal za tri mesece, se je iztekla konec lanskega leta in v okviru te pogodbe je bila vrednost svetovanja ovrednotena na 13.908 evrov, so nam sporočili z gospodarskega ministrstva.

Kot Počivalškov svetovalec je podpisal tri pogodbe, skupaj so vredne več kot 55.000 evrov.

Jeretič pravi, da bo po novem svetoval gibanju Povežimo Slovenijo, eden glavnih operativcev kampanje pa bo tudi Marjan Podobnik, predsednik SLS.

Njuni odnosi s Počivalškom so se sicer po naših informacijah v zadnjem času ohladili. Eden od razlogov pa je menda spor zaradi koprske Intereurope, ko se je koalicijski kadrovski valjar lotil še Marka Cegnarja, ki je moral z novim letom oditi. Jeretič si je prizadeval, da se ta kadrovska sprememba na vrhu koprskega logista ne bi zgodila.

Kje je zaslužil največ? Jeretič je v svet političnega PR vstopil kot komunikator SD, nato pa ustanovil podjetje Neurovirtu, d. o. o., za komunikacijsko svetovanje. Njegovo podjetje precejšen del prihodkov pridobiva od proračunskih porabnikov. Kot razkriva Erar protikorupcijske komisije, je največ prejelo od gospodarskega ministrstva (skupaj več kot 88.000 evrov), od tega je v času od nastopa tretje vlade Janeza Janše prejel več kot 55.600 evrov. Leto 2019 je Neurovirtu končal z izgubo v višini nekaj več kot 17.000 evrov, medtem ko je leto 2020 že poslovalo pozitivno. Ministrstvo za finance Andreja Širclja mu je izplačalo dobrih 20.900 evrov. Pred vrnitvijo v državno politiko je več let sodeloval z nekdanjim koprskim županom Borisom Popovičem, pred tem pa z nekdanjim piranskim Petrom Bossmanom. Pred svetovanjem Počivalšku je krajši čas delal za NSi. V letu 2019 je bil eden glavnih svetovalcev Mateja Tonina pri poskusu premika stranke proti politični sredini.

Počivalšek je svojo PR-ekipo na ministrstvu, kjer so na spletni strani navedeni trije sodelavci, okrepil tudi s publicistom in političnim analitikom Markom Balažicem, ki je na ministrstvu kot zunanji sodelavec zadolžen za nadgradnjo komuniciranja z javnostjo.

Na ministrstvu za gospodarstvo so za Večer konec lanskega leta pojasnili, da so z Društvom Fokus 2031, katerega zastopnik oziroma generalni sekretar je Balažic, pogodbo sklenili 25. oktobra. Predmet pogodbe, ki je trajala do konca tega leta, je bila po njihovih besedah »strateška nadgradnja in optimizacija procesov komuniciranja z javnostjo«, njena vrednost pa 6000 evrov.

Balažic z ministrstvom po naših informacijah še sodeluje, kakšna je vrednost njegove nove pogodbe, pa nam (še) niso odgovorili.