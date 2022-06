Joško Kadivnik bo vodil Sovo

Eno prvih pomembnejših kadrovanj bo na današnji prvi seji vlade tudi imenovanje novega direktorja Sove. To bo po naših informacijah postal Joško Kadivnik, izkušeni obveščevalec, ki bo na tem mestu zamenjal odvetnika Janeza Stuška, kader Janeza Janše.

Andrej Rupnik, nekdanji šef Sove, je nad Golobovo izbiro navdušen. »To je odlična izbira, področje pozna, je predan in je nepolitičen,« komentira. Kadivnik je kariero po končani kadetski šoli v Tacnu gradil postopno, sodi pa med 15 odstotkov zelo dobrih obveščevalcev, ki imajo za svoje delo tudi vse potrebne parametre – talent, znanje, voljo in je brez povezav s politiko.

Sogovorniki iz obveščevalnih vrst ob aktualni obstrukciji ustanovitve in začetka delovanja Komisije za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (KNOVS), za katero se je odločila SDS, opozarjajo, da je parlamentarni nadzor Knovsa kot eden izmed vrste nadzorov seveda nujno potreben, vendar pa ta ni dovolj. Nujen je tudi strokovni nadzor obveščevalcev. Sicer pa Sova potrebuje predvsem močnejša IT-orodja, saj je glede tega na repu primerljivih služb v regiji. Edino tako bo lahko zagotavljala relevantne, torej tudi pravočasne in natančne informacije.

Kadivnik gotovo dobro pozna delovanje Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova), tudi kot vodja njenega oddelka za protiobveščevalno dejavnost, javnosti pa je morda znan tudi zaradi razprtij znotraj obveščevalnih struktur, o katerih so v preteklosti poročali mediji v času vlade Mira Cerarja. Notranje razprtije so tedaj rezultirale tudi v anonimkah, ki so prihajale iz obveščevalnih vrst. Leta 2016 so tako po protikorupcijski komisiji anonimno ovadbo proti tedanjemu direktorju Zoranu Klemenčiču in visokemu uslužbencu Jošku Kadivniku poslali tudi Nacionalnemu preiskovalnemu uradu.