Joveva bi si želela delovati na področjih človekovih pravic ter vladavine prava

Evropska poslanka iz Slovenije Irena Joveva (Svoboda) je bila danes izvoljena za eno od osmih podpredsednikov oziroma podpredsednic liberalne politične skupine Renew v prihodnjem sklicu evropskega parlamenta. Napovedala je, da bo naloge podpredsednice opravljala z vso predanostjo za skupno dobro vseh državljanov EU, so sporočili iz njene pisarne.

»V izjemno čast mi je, da so mi že v drugem mandatu kolegice in kolegi izkazali takšno zaupanje. To pomembno vlogo prevzemam s ponosom in odgovornostjo, zavedajoč se izzivov, ki nas čakajo v novem mandatu evropskega parlamenta. Rezultat glasovanja razumem tudi kot priznanje mojemu dosedanjemu delu,« je ob izvolitvi povedala Joveva.

Liberalci so v torek za predsednico skupine znova izvolili francosko političarko Valerie Hayer, danes pa so volili še podpredsednike. Za prvega podpredsednika so izbrali Irca Billyja Kelleherja, Joveva pa bo ena od preostalih sedmih podpredsednikov oziroma podpredsednic.

Področij delovanja si še niso razdelili, bi si pa želela delovati na področjih človekovih pravic in svoboščin ter vladavine prava, je v današnji izjavi za slovenske novinarje v Bruslju dejala Joveva.

Evroposlanka iz vladajoče stranke Gibanje Svoboda je bila na evropskih volitvah v začetku meseca izvoljena za drugi mandat. Poleg nje bo v poslanskih klopeh Renew po novem sedel še obrambni minister Marjan Šarec.

Liberalci so na evropski ravni v primerjavi z volitvami pred petimi leti utrpeli precejšnje izgube. FOTO: Blaž Samec/Delo

Liberalci so sicer na evropski ravni v primerjavi z volitvami pred petimi leti utrpeli precejšnje izgube. Koliko poslancev bodo imeli, še ni dokončno znano. Trenutno jih je po besedah Joveve 76 oziroma 77 od skupno 720 poslancev. Bodo pa v desetem sklicu parlamenta, ki se bo na ustanovnem zasedanju sestal 16. julija, verjetno četrta največja politična skupina.

»Jaz še vedno verjamem, da bomo liberalci na koncu marsikdaj – tako kot smo bili že v prejšnjem mandatu – tisti jeziček na tehtnici, da bomo zelo pomembni pri sprejemanju raznih odločitev,« je glede tega povedala slovenska evroposlanka.

Glede podpore Ursuli von der Leyen za nov mandat na čelu evropske komisije, o čemer so se v torek liberalci neformalno dogovorili z desnosredinsko Evropsko ljudsko stranko (EPP) in socialisti (S&D), je dejala, da je slovenska delegacija v Renew še zadržana in da s kolegom Šarcem od najverjetnejše kandidatke pričakujeta dodatna pojasnila.

Prejšnji teden je podoben uspeh kot danes Joveva dosegla Romana Tomc (SDS), ki bo v novem mandatu podpredsednica politične skupine EPP. Pred tem je od slovenskih evropskih poslancev položaj podpredsednice v skupini S&D zasedala Tanja Fajon, in sicer med letoma 2014 in 2019.