Julija začetek gradnje doma starejših v Osilnici

Vrsta naložb v domove

Do sedaj so za osilniški dom starejših porabili 1,3 milijona evrov.

V njem bo prostora za 80 stanovalcev.

Nove zaposlitve - teh bo 37 - bodo prinesle tudi razvoj doline.

Razvoj za Zgornjekolpsko dolino

»Za dokončanje osilniškega doma starejših se je ta vlada obvezala že v koalicijski pogodbi in bo besedo držala,« je izpostavil Cveto Uršič.

Prostora za 80 stanovalcev

»Septembra 2023 bo imel osilniški dom starejših občanov uporabno dovoljenje in bo sprejel prve stanovalce,« je dejal mag., državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ob včerajšnjem podpisu Sporazuma o dokončanju izgradnje Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica.Sporazum so poleg Uršiča kot predstavnika ministrstva podpisali državni sekretar mag.z ministrstva za zdravje, osilniška županja, direktor SVC Socialno varstvenega centra Osilnica,, direktor javnega zavoda Dom starejših občanov Šiška in, v.d. generalnega direktorja Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta RS Soča. S sporazumom se vsi zavezujejo, je izpostavil Uršič, da bodo naredili to, kar morajo, da bo dom starejših v Osilnici dokončan.»Za to se je ta vlada obvezala že v koalicijski pogodbi in bo besedo držala,« je izpostavil Cveto Uršič. Skrb za starejše je ena od najpomembnejših prioritet Janševe vlade, ki bo letos in prihodnje leto namenila 30 milijonov evrov za investicije v domovih za starejše. »To je znesek, ki je višji od zneskov v vrsti preteklih let skupaj,« je dejal Uršič.Poleg tega je država letos za izboljšanje pogojev bivanja v DSO namenila 93 milijone evrov, kar bo zagotovilo, da stanovalci domov ne bodo več bivali v tri in štiriposteljnih sobah, ampak bosta v sobi dva ali samo eden stanovalec. »Predvidevamo pa tudi, da bomo 59 milijonov evrov iz načrta za okrevanje namenili za zagotovitev novih kapacitet domov za starejše,« je dejal Uršič. Pri tem načrtujejo postavitev zelo majhnih enot, ki bi bile v krajih, kjer domov za starejše še nimajo. Tako naj bi tudi v manjših krajih zagotoviti, da bi stari ljudje tudi potem, ko potrebujejo domsko oskrbo, ostali doma oziroma tam, kjer so živeli vse življenje. Med ukrepi, ki jih je sprejela ta vlada na področju skrbi za starejše, pa Uršič ni pozabil tudi na dva razpisa za koncesionarje.Osilniška županja težko pričakovano nadaljevanje gradnje doma starejših občanov v Osilnici ocenjuje širše: »Podpis sporazuma je edina dovolj hitra rešitev za ohranitev poseljenosti Osilnice oziroma tega dela južne meje, saj bo dom zagotovil ne le boljše življenje starejših, ampak tudi nova delovna mesta v dolini.« Po večkratnih poizvedovanjih občine Osilnica, ali bodo lahko v dolini zagotovili dovolj strokovno usposobljenih ljudi, ki bodo stanovalce v domu obravnavali tako kot v drugih domovih, je gotovo, da težav ne bo.Kovačeva računa, da se bo zaradi 37 novih delovnih mest v dolini, kolikor naj bi jih potrebovali v osilniškem domu starejših občanov, število stalnih prebivalcev Osilnice povečalo. S tem pa se bo spremenila tudi demografska podoba občine, ki je med vsemi slovenskimi občinami na ­drugem mestu po indeksu staranja. V občini Osilnica, ki ima 366 prebivalcev, živi 349 oseb, ki so stare 65 let ali več.Na občini Osilnica je tudi prvi del obveznosti, s katerimi bodo zagotovili pogoje za nadaljevanje naložbe v nekaj manj kot 4000 kvadratnih metrov veliko stavbo, v kateri je bilo je na začetku predvidenih 16 enoposteljnih in 32 dvoposteljnih sob za 80 oskrbovancev. Sicer sedaj odlično ohranjena stavba je bila leta 2007 zgrajena do tretje gradbene faze – za to je bilo porabljenih 1,3 milijona evrov –, nato pa se je projekt ustavil.Po sedanjih načrtih naj bi v zgradbi, ki leži v idilični osilniški dolini, uredili rehabilitacijo oziroma namestitev oseb po hudih operacijah in dom za starejše, kjer bi bilo prostora za že omenjenih 80 stanovalcev. Po ocenah naj bi za dokončanje potrebovali 4,4 milijona evrov, gradbena dela pa naj bi se začela julija prihodnje leto.