Jurij Lep potrjuje pogovore o ustanavljanju poslanske skupine

Za ustanovitev nove poslanske skupine so sicer potrebni vsaj trije poslanci, pri čemer se v zadnjih dneh ugiba, da bi ob vodji poslanske skupine Janji Sluga utegnila poslansko skupino SMC zapustiti tudi Branislav Rajič in celo podpredsednik Igor Zorčič. »Jaz se pogovarjam z enim, ona se z enim,« je pogovore komentiral Jurij Lep, ki je že ob svoji napovedi odhoda iz poslanske skupine Desus izrazil željo, da bi se mu pridružil še kdo od poslancev.



S Slugo podrobnosti sicer še nista dorekla. Kaj se bo zgodilo, torej ali bodo začeli ta postopek ali ne, pa bo po Lepovih besedah jasno v roku enega tedna. Sam verjame, da je za to več kot 80 odstotkov možnosti.



Kdo se mu bo torej pridružil, še ni jasno, pričakuje pa, da če bodo ustanovili poslansko skupino nepovezanih poslancev, bodo v njej »razmišljali sredinsko«.



V SMC so se v zadnjih dneh zavili v molk.

