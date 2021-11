Plače več kot polovice zaposlenih višje od štiri do 24 odstotkov

V nadaljevanju preberite:

Predstavniki vlade in sindikatov, ki zastopajo delavce v zdravstvu in socialnem varstvu, bodo predvidoma jutri podpisali dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v teh dveh dejavnostih. Pripadajoča aneksa h kolektivni pogodbi, s katerima se bodo plače zvišale več kot polovici zaposlenim na različnih delovnih mestih, bosta še sledila. Za približno tretjino delovnih mest bodo plače višje za od enega do šest plačnih razredov oziroma od štiri do 24 odstotkov, in to od prvega dne po objavi aneksov v uradnem listu. Pogajalci pa naj bi ponovno sedli za skupno mizo najkasneje do 15. januarja.