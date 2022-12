K optimizmu menda pripomore tudi to, da vlade ne vodi Janša

V nadaljevanju preberite:

Previdnost, optimizem, strah – v tem vrstnem redu so anketiranci navedli občutke, ki jih prevevajo pred začetkom leta 2023. Od kod optimizem in ali je realen? Koliko ima pri tem teže dejstvo, da vlade ne bodi Janez Janša, pač pa Robert Golob? Od kod previdnost in pri katerem delu prebivalstva? Odgovori so zanimivi.