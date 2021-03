Kacin: Prihodnji teden začetek cepljenja za vzgojitelje in učitelje

FOTO: Leon Vidic/Delo

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19je ob obisku cepilnega mesta v Ljubljani pojasnil, da prihodnji teden načrtujejo začetek cepljenja vzgojiteljev in učiteljev. Kot je dejal, v marcu načrtujejo porabo okoli 240.000 odmerkov cepiva, sicer pa organizacija omogoča med 500.000 in 600.000 cepljenji na mesec.Po Kacinovih besedah v četrtek pričakujejo več kot 24.000 odmerkov cepiva AstraZenece. Če ti ne bi prišli, pa na zalogi držijo še 15.000 odmerkov, da bi prihodnji teden začeli množično cepiti vzgojitelje in učitelje, kajti to je v tem trenutku prva prioriteta, je dejal.Če bo šlo vse po načrtih, bomo v marcu v Sloveniji prejeli več kot 100.000 odmerkov cepiva AstraZenece, 30.000 odmerkov cepiva Moderne in nekaj manj kot 100.000 odmerkov cepiva Pfizerja. To po Kacinovih besedah pomeni, da se bomo v marcu prvič soočili z možnostjo, da porabimo okoli 240.000 odmerkov cepiva, kar je polovična kapaciteta od siceršnjih zmogljivosti. Organizirali so se namreč na način, da lahko na mesec cepijo med 500.000 in 600.000 ljudi, kar pomeni okoli 30.000 na delovni dan, je pojasnil nacionalni koordinator za cepljenje.Za prevzem cepiv, njihovo prepakiranje, dostavo in pobiranje ostankov bo po njegovih besedah poskrbela koncesionarska družba, za partnerja so izbrali družbo Salus, ki zagotavlja tudi ustrezne skladiščne prostore. Pogodba do konca letošnjega leta pa znaša manj kot milijon evrov, je še pojasnil Kacin.