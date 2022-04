Vladno kadrovanje tik pred volitvami

Le tri dni pred parlamentarnimi volitvami je vlada ponovno razrešila štiri člane upravnega odbora (UO) Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) in imenovala druge. Zamenjava se je zgodila tik pred izbiro direktorja ARRS, ki bo sredstva za znanost podeljeval v prihodnjih letih, in takoj po tem, ko je UO nasprotoval vladni nameri, da novoustanovljenemu Javno-raziskovalnemu zavodu Rudolfovo, ki ga vodi kader SDS Borut Rončević, podeli 5,2 milijona evrov.

Dr. Emilija Stojmenova Duh, dr. Tonček Kregar, dr. Jana Kolar in dr. Justina Erčulj sicer v zadnjih mesecih niso bili razrešeni prvič. Vlada jih je v UO ARRS že drugič zamenjala z dr. Igorjem Emrijem, Fidelom Krupićem, dr. Gabrijelo Horvat in dr. Tino Tomažič. Prva zamenjava se je zgodila v začetku tega leta zaradi nestrinjanja UO ARRS in pristojnega ministrstva glede imenovanja vršilca dolžnosti direktorja ARRS. Vlada je nemudoma spremenila sestavo UO, ki je nato za v. d. direktorja potrdil Mitjo Lainščaka.

A manj kot mesec dni po razrešitvi je upravno sodišče presodilo, da so bili člani UO razrešeni nezakonito, saj vlada ni navedla razlogov za razrešitev. UO se je tako vrnil v prejšnjo sestavo, vendar pa je v. d. direktorja, ki ga je podprl nezakonito imenovani UO, ostal Lainščak. Ta naj bi po neuradnih podatkih kandidiral tudi za direktorja s polnim mandatom. Člani UO so mislili, da bodo o imenovanju direktorja razpravljali na seji v petek, vendar jih je vlada na predvečer seje znova razrešila. »Bilo nam je le namignjeno, da nas na seji ne pričakujejo,« je za Delo povedala razrešena članica UO Stojmenova Duh.

Na seji v petek sicer UO ARRS ni imel v načrtu le razprave o tem, kdo bo agencijo, ki podeljuje denar za raziskave, vodil prihodnjih pet let, temveč tudi o financiranju JRZ Rudolfovega, ki mu je vlada mimo vseh običajnih procedur pred volitvami podelila 5,2 milijona evrov. Kot nam je pojasnila Stojmenova Duh, so nameravali pozvati državno odvetništvo, naj, v primeru, če bi presodili, da JRZ Rudolfovo ne izkazuje javnega interesa, o tem sproži upravni spor.