Kadrovske rešitve za predsednico republike še ni videti

Danes in jutri se bodo na posvetovanjih o prihodnjih pomembnejših odprtih kadrovskih odločitvah pri predsednici republike Nataši Pirc Musar spet zglasili vodje poslanskih skupin. Kot je mogoče slišati, naj bi se pogovarjali predvsem o tem, ali je mogoče zagotoviti najmanj 60 poslanskih glasov za katerega od prijavljenih za varuha za človekove pravice. A v političnih strankah niso optimistični.

V Gibanju Svoboda naj ne bi imeli težav z nobenim od kandidatov, ki so v ožjem izboru predsednice republike – Katarina Bervar Sternad, Maša Kociper, Miha Lobnik in Andraž Zidar. Še posebno če jim bo predsednica republike res prisluhnila pri tem, da bo za guvernerko Banke Slovenija predlagala Sašo Jazbec, kar jim je namignila na zadnjih posvetovanjih. Lahko torej kdo izmed njih zbere še najmanj 21 glasov?

V uradu predsednice si na tej funkciji najbolj želijo Katarino Bervar Sternad, ki lahko računa tudi na podporo Levice. V SD pa so še zadržani oziroma trdijo, da ima njihovo podporo le sedanji varuh človekovih pravic Peter Svetina. Kot trdijo naši sogovorniki, se s tem sicer ne strinjajo vsi v stranki.

A poleg SD bi Katarina Bervar Strnad za ustrezno večino potrebovala še nekaj glasov nepovezanih in NSi, pri čemer bi se lahko zapletlo. SDS ji nikakor ni naklonjena, »brez komentarja« pa so bili glede tega, koga bodo podprli, včeraj zadržani v NSi. Neuradno je mogoče slišati, da bodo jutri predvsem poslušali, posebne kooperativnosti pa ni mogoče pričakovati, četudi jim je bilo ponujeno, da bi jim v zameno za takšno držo predsednica republike prisluhnila ob imenovanju naslednjega ustavnega sodnika. Morda bi se bili pripravljeni pogovarjati o Andražu Zidarju, ki pa bi težko dobil podporo celotne koalicije.

Pričakovati je, da bi do naslednje redne seje – ta bo šele marca – lahko potekali dodatni pogovori, nato pa bo predsednica najverjetneje ne glede na zagotovljeno podporo morala poslancem predlagati v imenovanje kandidate za najvišje funkcije. Poleg varuha človekovih pravic in guvernerja je to še sodnik Sodišča EU.