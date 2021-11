Kadrovski in finančni vplivi na sodstvo in policijo

V nadaljevanju preberite:

Vrsto vodilnih v policiji so s položaja razrešili že v prvih mesecih vlade. Največ prahu do zdaj je povzročila menjava vrha NPU, kjer so z raznimi obvodi in spremembo zakonodaje ustoličili Petro Grah Lazar, domnevno prvo izbiro SDS. Mnoge vodilne strokovnjake so poleg tega umaknili v novoustanovljene delovne skupine, ki jih je Rudi Medved, predsednik parlamentarne preiskovalne komisije, ki ugotavlja sprego med policijo in politiko, označil za smetišče nezaželenega kadra.