Kaj odgovarja Aleš Hojs, šef ljubljanske SDS, kolegu, ki ga je zapustil

Po poslancih Anžetu Logarju, Evi Irgl in Dejanu Kalohu je javno objavil svojo odločitev o izstopu iz stranke še svetnik SDS v Ljubljani Igor Horvat. Izstopil je po skoraj dveh desetletjih članstva, pridružil se bo Anžetu Logarju in sredinski stranki, ki jo ta napoveduje.

Ljubljansko SDS po odstopu Anžeta Logarja vodi podpredsednik stranke in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, ki je svojemu kolegu, ki se ga je odločil zapustiti, odpisal: »Verjamem, da vaša odločitev o izstopu iz stranke SDS ni bila sprejeta iz 'danes na jutri', zato me vaša nedavna dejanja v luči današnjega izstopa izjemno presenečajo. Pred dobrim tednom ste me klicali in želeli podporo (ter jo tudi dobili!) za vašo kandidaturo v svet zavoda Lekarne Ljubljana.

Ker enostavno ne verjamem, da pred tednom niste vedeli, kako se boste v kratkem odločili glede članstva v naši stranki, mi je, ko danes premišljujem o najinem pogovoru, vaše takratno dejanje naravnost zavržno. Očitno je šlo le za vašo željo, da si tik pred zdajci, s pomočjo naše stranke, zagotovite dobro plačano mesto v javnem zavodu. Ostajam brez besed,« je zapisal Hojs.

Horvata je pozval, naj odstopi tudi kot mestni svetnik. »Bili ste izvoljeni na listi SDS, za listo so volili tisti, ki so v našem programu prepoznali program in vrednote, ki so jim namenili svoj glas, in ne kot samostojni svetnik. Po pregledu rezultatov preferenčnih glasov ugotavljam, da tudi teh niste bili deležni toliko, da bi se neposredno uvrstili v mestni svet. Pošteno in korektno bi bilo, da mesto prepustite naslednjemu na listi,« je dodal.