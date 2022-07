Kako dolgo bo epidemija še vodena po scenariju A

Epidemijo imajo zdaj pod strokovnim nadzorom na NIJZ, na ministrstvu za zdravje pa skrbijo le za zagotavljanje posteljnih kapacitet v bolnišnicah, komunikacijo in koordinacijo.

A število okužb narašča, zato ni jasno, kako dolgo bo stroka še dovoljevala sproščeno vzdušje, ki smo mu priča zdaj.

V nekaterih zdravstvenih ustanovah že prepovedujejo obiske in kot obvezen ukrep spet uveljavljajo uporabo mask in triažo bolnikov, drugje še ne. To pri ljudeh spet vzbuja zmedo, pričakujejo poenotene in jasne ukrepe.

Aktualne informacije o epidemiološki sliki v Sloveniji in svetu je danes podala namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nuška Čakš Jager, ki pa ni članica pred kratkim imenovane delovne skupine za spremljanje epidemije. Ta je pred kratkim sporočila, da se epidemija vodi po scenariju A, po katerem velja zdaj razširjena paleta priporočil: cepljenje proti covidu-19, izolacija, zračenje prostorov, delo na domu, kjer je to možno, in uporaba zaščitnih mask za zaščito sebe in drugih.

V kratkem naj bi bilo znano, ali bodo dogovorili tudi kakšne druge ukrepe, je dejala Čakš Jagrova. 12. julija je Svetovna zdravstvena organizacija ponovno podaljšala obdobje epidemije. »Ne zato, ker bi število primerov povzročalo večjo ali pretirano večjo obremenitev zdravstvenega sistema, ampak bolj zaradi možnosti pojava kakšne nove različice virusa in je tveganje še vedno visoko,« je pojasnila epidemiologinja.

Natanko toliko hospitalizacij bolnikov s covidom, kot je bilo zabeleženih v Sloveniji včeraj – torej 191, je bilo nazadnje v bolnišnicah 10. maja 2022. Jih je pa bilo tedaj v intenzivni terapiji 22 (devet z vodilno diagnozo covid), zdaj jih je 15 (osem z vodilno diagnozo covid).

Včeraj je bilo potrjenih 1738 okužb, kar je 106 manj kot v torek.

Sicer pa število okužb raste že četrti teden povsod po svetu, v vseh regijah razen v Afriki in nekoliko upada tudi v ZDA. Največ primerov zaznavajo v Franciji, Braziliji, Italiji in Nemčiji. V več kot 90 odstotkih prevladuje omikron, znotraj tega pa varianta BA.5.

V svetu zaznavajo upad števila smrti, a je treba biti pri interpretacijah teh podatkov previden. Bistveno pa je, da število intenzivnih smrti ne raste, je povzela Čakš Jagrova. V EU je največji porast primerov evidentiran pri starejših od 65 let, kar pomeni, da je ta starostna skupina bolj obremenjena, je pa breme bolezni, gledano v splošnih številkah, večje v mlajši populaciji. Ponovno prihajajo poročila o povečanih obremenitvah intenzivnih oddelkov, predvsem v Nemčiji in Španiji, a je tudi tukaj potrebna previdnost pri interpretaciji. Število okužb narašča povsod po Evropi, razen na Portugalskem, Norveškem in Finskem.

V EU je polno cepljenih več kot 70 odstotkov ljudi, s poživitvenim odmerkom pa v povprečju 50 odstotkov.

Po napovedih pristojnih institucij bo število okužb in hospitalizacij še raslo. »Situacija nakazuje, da je treba dogajanje intenzivno spremljati,« je sklenila strokovnjakinja.

