Kako obvarovati zdravje in hkrati zasebnost

Vsak dan se dogaja, da kadrovike na policiji, v nastanitvenih obratih in nekaterih podjetjih zanima, ali so njihovi zaposleni prebolevniki, cepljeni ali testirani. Do katerih podatkov so delodajalci upravičeni in katere informacije so zaposleni dolžni dati, smo vprašali odvetnico in nekdanjo informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar.