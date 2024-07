Kako so referendumi vplivali na udeležbo na volitvah

Galerija

V taboru Gibanja Svoboda so na rezultate čakali (pre)optimistično, tudi na podlagi javnomnenjskih anket. Njihovi podporniki so najbolj vneto zatrjevali, da se bodo udeležili glasovanj – skorajda dvetretjinsko, medtem ko so podporniki SD in SDS to zatrjevali v polovici primerov, najmanj zainteresirani glede udeležbe pa so bili podporniki Levice. FOTO: Črt Piksi/Delo