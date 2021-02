Kakšna je prihodnost Janševe koalicije in Kula

V članku preberite: Epidemija je Slovenijo po izračunih našega analitika stala 5334 evrov na prebivalca (86 evrov manj kot Italijana). Od tega 2752 evrov zaradi upada BDP in 2582 evrov zaradi povečane zadolženosti države. V celoti gledano je Slovenija doživela manjši gospodarski zdrs kot Italija, ugotavlja Karel Lipnik. Pred Slovenijo so resni izzivi soočenja z gospodarskimi in socialnimi posledicami epidemije. Koalicija ustavnega loka bo ostala kritična do vlade, sodelovanja v politiki torej ni pričakovati.