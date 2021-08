Kandidat prestrašil uslužbence na kamniški občini

V nadaljevanju preberite:



Po napovedi kamniškega župana Mateja Slaparja bo v prihodnjih dneh odločeno, kateri od kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis za novega direktorja občinske uprave, bo to odgovorno delo opravljal v prihodnjih petih letih. Med nekaterimi občinskimi uslužbenci je zelo završalo, saj je med kandidati tudi nekdanji direktor občinske uprave Ivan Kenda, ki ga je pred petimi leti razrešil takratni župan Marjan Šarec. V pismu sicer neznano število podpisnikov opozarja na grožnje z odpuščanjem delavcev brez utemeljenih razlogov, ki naj bi jih v času mandata v kamniški občini izrekal Kenda. Očitajo mu nižanje nazivov številnim zaposlenim in med drugim tudi odvzem že pridobljenih pravic in napredovanj. Je pa Kendo podprl lastnik in črnograditelj Eko resorta v Godiču Matjaž Zorman.