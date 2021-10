Kandidat za namestnika predsednika KPK je David Lapornik

Predsednik republike Borut Pahor se je po pogovoru s kandidacijsko komisijo in opravljenem razgovoru z obema kandidatoma za namestnika KPK odločil, da se bo javnosti kot kandidat predstavil nadzorni svetnik KPK Davida Lapornika.

Javna predstavitev kandidata za namestnika predsednika KPK bo potekala jutri.

Na poziv za namestnika predsednika KPK so se sicer prijavili trije kandidati, naknadno pa so s kandidacijske kosmije sporočili, da sta zakonske pogoje izpolnjevala pomočnica glavnega tajnika za splošne zadeve pri Alma Mater Europaea Vanja Jus in Lapornik.

Komisija je tedaj za oba ugotovila tudi, da sta osebnostno primerna za opravljanje funkcije. Priložili so tudi kratko obrazloženo mnenje o osebnostni primernosti in strokovni usposobljenosti kandidatov, iz katerega izhaja, da Jusova s strokovnim znanjem in poznavanjem področja dela KPK kandidacijske komisije ni prepričala, medtem ko je za Lapornika komisija med drugim zapisala, da je znal določno in obrazloženo odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja ter da je izkazal izredno poznavanje normativnega okvira.

Kandidacijsko komisijo so sestavljali Ingrid Kovšca Pušenjak, Natalija Drnovšek, Jonika Marflak Trontelj in Lucija Helbl.