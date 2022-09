Minister zaradi kaosa v menjavo vrha Uprave za zaščito in reševanje

Po najhujšem požaru v naravi, ki je med 17. julijem in 1. avgustom divjal na Krasu, so predstavniki enot in organizacij, vpetih v intervencijo, opravili njeno analizo. Obrambni minister Marjan Šarec je delo enot označil kot odlično, a so se pokazale tudi pomanjkljivosti, ki jih bo treba odpraviti. Prihodnji teden se pri tem obeta še menjava na čelu Uprave za zaščito in reševanje.

Požar, ki se je razdivjal v nadpovprečno toplem in suhem poletju, je zajel 3705 hektarov površin. Na intervenciji je sodelovalo 20.597 ljudi, od tega 14.914 prostovoljnih in 317 poklicnih gasilcev. Kot izhaja iz analize intervencije, se je na terenu pokazalo, da so (nekatere) enote iz notranjosti države neprimerno opremljene za gašenje požarov v naravnem okolju, prav tako njihovi operativci nimajo dovolj izkušenj s tako zahtevnimi tereni.

Na Krasu se relief, smer in moč vetra, dostopnost terena in rastlinje razlikujejo od pogojev v drugih delih Slovenije, poleg tega tem nevarnost predstavljajo še gosto posejana neeksplodirana ubojna sredstva (NUS). Državna enota za varstvo pred NUS je v dveh tednih odstranila 821 kosov NUS v skupni teži 2100 kilogramov.

Kar nekaj pripomb je bilo že med samo intervencijo slišati glede vključevanja poklicnih gasilcev v gašenje in glede sistema vodenja. Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je na sestanku, na katerem so predstavili analizo, povedal, da so skupaj z enotami identificirali stvari, ki bi jih lahko spremenili ali dopolnili. Kot je dejal, bodo odprli državni načrt in v njem na novo oziroma drugače definirali sistem vodenja. Večjo učinkovitost Šestan pričakuje tudi pri hitri in učinkoviti evakuaciji ljudi in živali s prizadetega območja ter uporabi posebne aplikacije za obveščanje prebivalstva s kratkimi sporočili.

Čeprav so v analizi kot primer dobre prakse navedli odziv za pomoč zračnih sil iz tujine, določene so zagotovile tudi logistično podporo zrakoplovom, se je znova pokazalo, da Slovenija nujno potrebuje lastna zračna plovila za gašenje požarov. Minister Šarec je dejal, da »bomo po vsej verjetnosti šli v nakup air-tractorjev, manjših letal ter modula za gašenje za letalo spartan in s tem zagotovili primerno floto«. Prav tako bo treba v bližini najbolj ogroženih območij urediti pristajališča za helikopterje in vzletišča za letala, na katerih bodo zagotovljeni viri požarne vode oziroma mesta za zajem.

Stroški intervencije znašajo 5,2 milijona evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

Iz vrst prostovoljnih gasilcev pri tem prihajajo tudi pozivi k nujnosti nakupa večjih cistern za Goriško regijo (s kapaciteto 10.000 litrov vode in več) ter pospešenemu usposabljanju vodstvenega kadra. Analiza je razkrila, da so med področji, kjer bodo potrebne izboljšave, med drugim urejeno sprejemno mesto, organizacija delovišč in ukrepi s področja preventive – nadgradnja sistema preskrbe z vodo, izboljšava protipožarnih zaščit naselij in infrastruktur …

Na Krasu se je na primer zgodilo, da je konvoj več desetih gasilskih vozil obstal na ozki cesti in s tem izgubil dragoceni čas. Kako se bodo na Upravi za zaščito in reševanje (URSZR) lotili iskanja finančnih sredstev za nakup potrebnih vozil in odpravo drugih pomanjkljivosti, ni čisto jasno, saj se v tem trenutku spopadajo s pretresi na samem vrhu.

Darko But bo odletel z mesta direktorja URSZR. FOTO: Leon Vidic/Delo

Butu se maje stolček

Po intervenciji na Krasu, še posebej pa po nedavnem hekerskem vdoru v sistem URSZR, se je namreč močno zamajal stolček direktorju Uprave Darku Butu. Domnevno mu očitajo slabo vodenje, neorganiziranost, na upravi baje vlada kaos. Inšpektorji državnega urada za informacijsko varnost so pri pregledu po hekerskem vdoru odkrili vrsto nepravilnosti – od zastarelega varnostnega sistema do neprimernih gesel za vstop.

Na ministrstvu za obrambo so na naša vprašanja o tem, ali se pripravlja Butova zamenjava in kdo je predviden za naslednika, odgovorili, da bo Šarec res predlagal zamenjavo Darka Buta. Ta je obrambnemu ministru ponudil svoj odstop, njegov naslednik je po naših neuradnih informacijah že znan, a bo njegovo ime javno objavljeno prihodnji teden po odločanju na vladi.