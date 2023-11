Kardiologom bodo pomagali kolegi iz Nemčije, Hrvaške in Srbije

Odpoved delovnega razmerja najbolj izkušenega kardiologa na Pediatrični kliniki Miroslava Eleka je skoraj sovpadla z današnjo formalno potrditvijo že utečenega sodelovanja ljubljanskega UKC z münchenskim srčnim centrom. Zaradi Elekovega odhoda bo tega sodelovanja zdaj gotovo več kot doslej.

Sodelovanje z Deutsches Herzzentrum München (DHM) je zdaj potekalo v obliki rednih tedenskih videokonferenc. »Naši kardiologi imajo z münchenskimi enkrat na teden prek spletne povezave sestanek, na katerem predebatirajo primere in pogledajo tudi vse slikovne preiskave. Potem se sprejme tudi odločitev o morebitni nadaljnji obravnavi,« je pojasnil Marko Pokorn, strokovni direktor Pediatrične klinike. Dodal je, da bodo imeli poleg opisanega zdaj vzpostavljeno tudi možnost 24/7 konzultacije s kardiologom v Münchnu.

Katetrizacije, ki jih naši kardiologi še niso znali v celoti izvajati, se bodo po besedah Pokorna, tako kot doslej, opravljale pri nas. »Večinoma jih bodo izvajali naši kardiologi, vedno pa bo prisoten kardiolog iz Hrvaške ali Srbije, za posebej kompleksne primere pa imamo dogovorjeno, da jih pridejo opravit strokovnjaki iz Münchna, ki so v zadnjih mesecih v Ljubljani že izvedli nekaj takih posegov.« Če pa bo za otrokovo stanje bolje, da je to narejeno v Münchnu, bo napoten tja. »V okviru včerajšnjega dogovora bo mogoče, da bo takega otroka spremljal nekdo od naših in potem sodeloval pri takem posegu,« je pojasnil Pokorn namero o dodatnem usposabljanju naših strokovnjakov.

Tesno sodelovanje sicer že poteka s hrvaškimi kardiologi, ki hodijo pomagat, dogovor je sklenjen tudi s profesorjem Milanom Đukićem iz Beograda, ki na Pediatrično kliniko prihaja vsakih šest do osem tednov.

V ponedeljek se na delovno mesto vrača kardiolog Mirko Topalović, ki se je dva meseca v Stockholmu usposabljal na področju motenj srčnega ritma pri otrocih.

In kdo bo nadomestil kardiologa Eleka, ki iz družinskih razlogov odhaja v Beograd, pri vodenju službe za kardiologijo? V Slovenijo pride prihodnji teden vodja centra za obravnavo bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami srčni kirurg Janez Vodiškar, ki je po besedah Marka Pokorna pravi človek za sprejem tovrstnih odločitev. Kot pa je dodal, ima sam v mislih že ustreznega kandidata.

Nadgradnja sodelovanja

Sodelovanje z münchensko kliniko zajema številna področja, od izboljšanja medicinske znanosti in stroke ter izmenjave znanja do neprekinjenega in stalnega zdravljenja slovenskih pacientov s prirojenimi srčnimi boleznimi. Del včeraj podpisanega sporazuma je tudi dogovor za izobraževanje pediatričnih kardiologov, anesteziologov in intenzivistov. Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je izrazila veselje nad dogovorom, ki bo po njenem predvsem otrokom, mogoče tudi zdaj v odsotnosti operacij v Izraelu, pomagal z boljšim sodelovanjem s centrom v Münchnu. »Gre za pomemben prispevek in priznanje pediatrični ekipi.« Največji strokovnjaki z nemškega območja so zdaj v Ljubljani in vidijo v Sloveniji zanesljivo partnerico, je dodal direktor UKC Marko Jug.

Christian Meierhofer, namestnik direktorja nemškega srčnega centra, je povedal, da so z UKC Ljubljana v preteklih letih že dobro sodelovali, zdaj pa so naredili korak naprej k še boljši oskrbi slovenskih bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami.

Pogovori o nadgradnji opisanega sodelovanja med zdravstvenima ustanovama so potekali v okviru mešane slovensko-bavarske komisije, ki na različnih področjih deluje že 48 let in je včeraj obiskala Pediatrično kliniko.