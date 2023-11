Pediatrično kliniko zapušča vodja kardiologije

V nadaljevanju preberite:

S podpisom sodelovanja z otroškim srčnim kirurgom Janezom Vodiškarjem, ki je prevzel tudi vodenje programa za obravnavo prirojenih srčnih napak, je že kazalo, da se bodo napete razmere, ki jih je povzročil spomladanski odhod dveh kirurgov, umirile, a je zdaj nov pretres prinesla odpoved vodilnega otroškega kardiologa. Poleg tovrstnih kadrovskih izzivov pa se bolnišnica ubada še s slabim poslovanjem.

Kardiolog Miroslav Elek je prišel v ljubljansko Pediatrično kliniko reševat službo otroške kardiologije, ko so jo leta 2018 zapustili vsi kardiologi. V zadnjem obdobju je bil glavni otroški kardiolog, ker nekaterih posegov ni znal opravljati, so ga v UKC pošiljali tudi na izobraževanja. A ti vložki se pacientom ne bodo povrnili, saj se je odločil za odhod. Iz podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) izhaja, da je na primer v treh mesecih (oktobra lani, marca in avgusta letos) v povprečju opravil 40 zdravstvenih obravnav na mesec. Kdo jih bo zdaj namesto njega?

Obisk mešane slovensko-bavarske komisije

Morda se bodo v reševanje situacije aktivneje vključili tudi strokovnjaki iz münchenskega srčnega centra (Deutsches Herzzentrum München, DHM), s katerim UKC že sodeluje. Danes, od pol petih popoldne, bodo o možni nadgradnji sodelovanja spregovorili predstavniki UKC Ljubljana, sopredsedujoča slovensko-bavarski komisiji in predstavnik DHM.