Minimalna plača se bo povečala za 100 evrov neto mesečno

Minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec je po današnji seji vlade sporočil, kakšna bo okvirna višina minimalne plače. Pojasnil je, da se bo minimalna plača povišala za 100 evrov neto mesečno. Kot je pojasnil, bo 40 evrov prispevala država, 60 evrov pa gospodarstvo.

Izjavo po seji vlade lahko spremljate na spodnji povezavi:

Mesec: Inflacija ni vseh prizadela enako

»Minimalna plača se bo glede na trende v gospodarstvu v naslednjem letu povečala za 100 evrov neto mesečno. Gre za najvišji skok v zadnjem desetletju, je pa teh 100 evrov seštevek treh učinkov - 1. januarja stopi v veljavo davčna reforma, minimalnih življenjskih stroškov, ki so bili na novo izračunani v oktobru, in tretjič inflacije. Z vsemi tremi stvarmi se minimalna plača poravnava, tako da se neto učinek v januarju predvidoma povečuje za okoli 100 evrov neto mesečno. Od tega bo, če bo sprejeta davčna reforma, kakršno si je zamislila ta vlada in splošno olajšavo povečuje na 5000 evrov letno, država prispevala 40 evrov, 60 evrov pa bodo prispevala podjetja oziroma gospodarstvo,« je pojasnil Mesec.

Kot je pojasnil Mesec, je dvig minimalne plače poleg zakonskih zahtev potreben tudi zato, ker inflacija ni prizadeva vseh ravni prebivalstva enako. »Medtem ko je splošna raven letne inflacije 10-odstotna, so recimo tiste dobrine, ki najbolj prizadenejo revna gospodinjstva, kot so hrana, energenti in tako naprej, zrasle za kar 19 odstotkov, se pravi za skoraj dvokratnik splošne ravni inflacije,« je povedal minister za delo.

»S stoevrskim dvigom neto plače želimo pomagati predvsem ravnim zaposlenim, ravnim gospodinjstvom, tistim, ki se najtežje prebijajo skozi mesec in ki jih je inflacija najbolj prizadela,« je dodal.

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je pričakovala, da se bo minimalna plača prihodnje leto zvišala za vsaj sto evrov neto na med 870 in 900 evrov neto, je danes v Ljubljani dejala predsednica ZSSS Lidija Jerkič.

Nižje bodo obdavčeni dnevnice, terenski dodatek, nagrade ...

Minister za finance Klemen Boštjančič je v nadaljevanju presdtavil nov ukrep za naslavljanje draginje, in sicer zvišanje neobdavčenih dohodkov iz delovnega razmerja. Pojasnil je, da so letos zneske že dvignili zneske neobdavčenih povračil za malico, prevoz na delo in službene poti. Danes so dvignili tudi neobdavčene zneske nekaterih drugih dohodkov iz delovnega razmerja, in sicer dnevnice, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje, jubilejno nagrado, odpravnino ob upokojitv ter plačila vajencem, dijakom in študentom.

»Delodajalcem s tem dajemo priložnost, da zaposlenim izplačajo višje dohodke do nove neobdavčene višine,« je dejal minister Boštjančič. Spremembe prinašajo tudi višji neobdavčeni znesek solidarnostne pomoči v primeru smrti zaposlenega ali družinskega člana, težje invalidnosti ali daljše bolezni.

Vlada odpravila uredbo prejšnje vlade o STA

»Vlada je danes odpravila sporno uredbo, po kateri je morala Slovenska tiskovna agencija obračunavati opravljanje svoje javne službe na kos, torej po številu objavljenih novic in fotografij,« je povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko. Poudarila je, da je ta odredba otežila finančno poslovanje STA, zato »z današnjim dnem ukinjamo to neživljenjsko uredbo prejšnje vlade«.

Pojasnila je, da bo financiranje STA znova opredeljeno v letni pogodbi, ki jo skleneta Ukom in STA na podlagi zakona o STA, kot je bilo to vrsto let pred uvedbo škodljive uredbe. Dodala je še, da bodo na ministrstvu STA nominirali za Unescovo svetovno nagrado za svobodo tiska, poimenovano po Guillermu Canu Isazi.

Na vprašanje, ali so ob pregledu dokumentov v povezavi z STA morda ugotovili, da bi kdo na vladni strani oškodoval državno premoženje, je ministrica odgovorila, da trenutno teh podatkov nima. V zvezi s tem poteka revizija na Računskem sodišču, morebitne nepravilnosti pa ugotavljajo tudi kriminalisti.