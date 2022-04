Katera politična stranka se zavzema za javno zdravstvo

V skupini Zdravstvo.si so politične stranke in liste, ki sodelujejo na državnozborskih volitvah, pozvali k pripravi odgovorov na ključna vprašanja za razvoj zdravstva v prihodnosti. Njihove odgovore so analizirali, povzetke pa so danes delili z volivkami in volivci, da bi jim omogočili kvalificirano odločanje na volilno nedeljo.

Namen je pridobiti jasne in nedvoumne odgovore, ki opredeljujejo moderno javno zdravstvo, so zapisali. »Javno zdravstvo, v katerem je v središču dostopno, pravočasno in kvalitetno zdravljenje bolnika.«

Vprašalnik so poslali 6. marca 2022 18 političnim strankam. Te so imele 25 dni časa za pripravo odgovorov. Zadnji dan za oddajo odgovorov je bil 31. marec 2022.

Poslana vprašanja obsegajo temeljne opredelitev glede pravočasnosti, dostopnosti in učinkovitosti izvajanja zdravstvenih storitev v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Na vprašanja so odgovarjali z DA ali NE z možnostjo komentarja ob koncu vprašalnika. Vprašanja so bila naslednja:

1. Ali menite, da ima bolnik pravico do povračila stroškov zdravljenja iz naslova obveznega in dopolnilnega zavarovanja pri kateremkoli izvajalcu zdravstvenih storitev v Sloveniji?

2. Ali se strinjate, da se v javno zdravstvo (kot npr. v Franciji, Nizozemski, VB, Finski, Avstriji ali Švici) vključi vse razpoložljive izvajalce?

3. Ali se strinjate, da se zasebniki, z ustreznimi vnaprej predpisanimi strokovnimi/kadrovskimi/prostorskimi pogoji, lahko prijavijo na razpis za financiranje zdravstvenih storitev in se tako vključijo v javno zdravstveno mrežo?

4. Ali se strinjate, da je plačilo izvajalcu zdravstvene dejavnosti za ISTO storitev, ki se financira iz prispevkov obveznega in dopolnilnega zavarovanja zavarovanih oseb, enaka pri zasebniku v javni mreži in bolnišnici oz. univerzitetni kliniki in ne vključuje stroškov raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki bi se morala pokrivati iz proračunskih sredstev?

5. Ali se strinjate, da so zdravniki in drugi zdravstveni delavci nagrajeni glede na obseg in kakovost opravljenega dela?

6. Ali se strinjate, da se odpravi monopol Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije?

Nanje je odgovorilo devet političnih strank (Domovinska Liga - DOM, Državljansko gibanje Resni.ca, Gibanje Svoboda, Naša dežela stranka dr. Aleksandre Pivec, Naša prihodnost in dobra država, Nova Slovenija - krščanski demokrati - NSi, Povežimo Slovenijo (Konkretno, ZELENI, SLS, NLS, NS), Slovenska demokratska stranka - SDS, Slovenska nacionalna stranka - SNS), sedem jih ni odgovorilo (Desus - Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Lista Marjana Šarca - LMŠ, Nestrankarska ljudska lista gibanja zdrava družba, Piratska stranka Slovenije, Socialni demokrati - SD, Vesna - zelena stranka, ZA Ljudstvo Slovenije), dve stranki (Levica in SAB) pa sta poslali sporočilo z nejasnimi odgovori.

Rezultati ankete so dostopni na povezavi, danes pa jih bodo komentirali zdravniki prof. dr. Marko Noč, mag. Matej Beltram, predsednik Odbora za zasebno dejavnost ZZS, mag. Gorazd Kalan in Krištof Zevnik.