Prelomno leto in prelomen album Andreja Šifrerja

Skoraj desetletje po tem, ko je vsa Slovenija prepevala Vse manj je dobrih gostiln, vse manj je dobrih ljudi, in nekaj let preden je nastala Za prijatelje, se je kantavtor Andrej Šifrer iz ZDA vrnil z novim albumom. Pravzaprav z novimi skladbami, ki jih je posnel v Nashvillu, v prestolnici country glasbe. Med njimi je bila tudi skladba, ki bi jo lahko označili za neuradno himno slovenskega osamosvajanja.Album, ki je leta 1990 izšel pri Založbi ZKP RTV Ljubljana, se je imenoval Hiti počasi, prežet je bil s country zvoki, med skladbami, kot so Šum na srcu, Poglej ga, novo jutro, Uspavanka za Evo, pa se je znašla tudi ena že starejšega datuma. To je bila Država. Šifrer jo je menda napisal že sredi sedemdesetih let in jo tudi izvajal, je pa leta 1990 seveda zazvenela popolnoma drugače zaradi svoje vsebine. »Kdo bo za pijačo dal, ko umrla bo država? Kdo takrat bo mašo bral, ko umrla bo država? Kdo bo za sedmino zbral, ko umrla bo država? Kdo bo na pogreb prišel, ko umrla bo država? Kdo bo glavni govor imel, ko umrla bo država?« se v pesmi sprašuje avtor in pravzaprav odgovarja samo z enim stavkom. »Hej, fant, to bo dan, kot ga še ni bilo!« In ta dan se je slovenskemu narodi počasi približeval ...Nekateri so Šifrerju pripisovali preroške sposobnosti, posebno ker je v pesmi omenjen tudi dvajsetmilijonski zbor, ki poje, kako je umrla država. Jugoslavija pa je imela 22 milijonov prebivalcev, Slovencev je bilo seveda dva milijona in tako se račun izide.Kot je Šifrer že večkrat povedal v intervjujih, se je iz Amerike vrnil v upanju, da mu bo kdo sploh hotel izdati ploščo in kaseto, saj med posnetim gradivom po njegovem mnenju ni bilo hitov. Ko je namreč poslušal posnetke, so se mu zdeli celo prava katastrofa. A Hiti počasi še do danes velja za najbolje prodajan album v samostojni Sloveniji v 90. letih. Postal je celo diamantna plošča, v enem letu se je prodala v sto tisoč izvodih in to naj bi bila zadnja slovenska plošča, ki je bila prodana v taki nakladi. Država je bila leta 1990 izbrana na slovenskih šolah za pesem leta, na lestvici Stop Pops 20 za celotno leto '90 (predvajali so jo vsak petek na drugem programu radia Slovenija) pa je zasedla drugo mesto. Prehiteli so jo komaj leto dni stari Čuki s pesmijo Vso srečo ti želim.