Kdo je povečal zanimanje za cepljenje z Janssenom?

Spremembe vladnega odloka, s katerimi je pogoj PCT izpolnjen nemudoma po polnem cepljenju proti covidu-19, je pripravila ekipa ministra za zdravje Janeza Poklukarja, je razvidno iz dokumentacije dopisne seje vlade, ki jo je pridobil Dnevnik. Pri pisanju odloka, ki je povečal zanimanje za cepljenje s cepivom Janssen, stroka ni sodelovala.

Vlada je namreč 27. avgusta spremenila odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe s koronavirusom na način, da pogoj cepljenosti nemudoma izpolni vsak, ki je polno cepljen. Na izpolnjevanje pogoja preboleli, cepljeni, testirani (PCT) tako ni več treba čakati še teden ali dva po polnem cepljenju, kot je veljalo dotlej.

Kdo je predlagal spremembe odloka?

Najhitreje je pogoj cepljenja izpolnjen pri vektorskem cepivu Janssen, kjer je status polne cepljenosti dosežen že po enem odmerku. To je po uveljavitvi omenjenega odloka sprožilo veliko povpraševanje po tem cepivu, s katerim sicer v več državah ne cepijo mlajših skupin prebivalstva zaradi nekaterih redkih, a tudi življenje ogrožajočih stranskih učinkov.

V Sloveniji takih starostnih omejitev ni bilo. Po smrti 20-letnice, pri kateri sumijo na zaplet po cepljenju s cepivom Janssen, so se v javnosti začela pojavljati vprašanja, kdo je predlagal takšne spremembe odloka in ali bi morali pristojni cepljenje s tem cepivom prekiniti oziroma omejiti za določene starostne skupine že pred tragičnim dogodkom.

Na ministrstvu za zdravje so pojasnili le, da je odlok spremenila vlada, ne pa tudi, kdo je takšno spremembo pripravil. Dnevnik pa je z zahtevo po dostopu do informacij javnega značaja pridobil dokumentacijo z dopisne seje vlade 27. avgusta. Ta je razkrila, da so osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva, minister Poklukar, državni sekretarji Franc Vindišar, Robert Cugelj in Alenka Forte ter v. d. generalnega direktorja direktorata za razvoj zdravstvenega sistema Bogdan Tušar.

Iz vladne dokumentacije je tudi razvidno, da pri pripravi gradiva zunanji strokovnjaki niso sodelovali. Da pri pisanju odloka svetovalna skupina za covid-19 in posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) nista sodelovali, sta sicer že povedali njuni vodji Mateja Logar in Bojana Beović.

NIJZ opozoril, da je odločitev strokovno neustrezna

Na NIJZ so vlado dvakrat opozorili, da je takšna odločitev strokovno neustrezna. Prvič so to storili takoj po sprejetju omenjenega odloka, nato pa še prejšnji teden, ko so vladi priporočili, naj pogoj PCT začne veljati po sedmih oziroma 14 dneh od polnega cepljenja.

Na ministrstvu za zdravje so na poziv odgovorili, da odlok o pogoju PCT ne določa, kdaj je vzpostavljena zaščita s cepljenjem, ampak določa samo, kdaj ima nekdo veljavno potrdilo o cepljenju. Opozorili so, da za vsa cepljenja, ne samo tisto proti covidu-19, posamezniki pridobijo potrdilo o cepljenju takoj po prejetju cepiva. To pa, kot so navedli, izkazuje zgolj dejstvo, da so cepljeni, in ne da so zaščiteni s cepljenjem.

Tomaž Klipšteter v komentarju v Dnevniku piše, da minister za zdravje Janez Poklukar pri strokovni pripravi in usklajevanju besedila odlokov ni upošteval stroke, NIJZ in svetovalnih skupin. Po njegovem mnenju znanosti ni dal teže, o strokovnih vprašanjih je razmišljal po svoje in po nepotrebnem je umrla mlada ženska, zato naj odstopi, piše avtor.