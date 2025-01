Kdo se poteguje za nadzornika Petrola

V tednu ali dveh bo dokončno jasno, kdo bi lahko zasedel šest nadzorniških mest – predstavnikov kapitala – v Petrolu, kjer ima velike ambicije tudi krog blizu Gibanja Svoboda. Sedanjim bo namreč mandat potekel.

Prijav za nadzornike je po poročanju portala Info360 več kot štirideset, po že opravljenih razgovorih pa naj bi se pogajanja ključnih akterjev oziroma lastnikov začela prihodnji teden. Slovenski državni holding, ki ga vodi Žiga Debeljak, in je drugi največji delničar v Petrolu, naj bi pri tem na svoj seznam uvrstil naslednje kandidate: Tomaža Vesela, nekdanjega predsednika računskega sodišča in nesojenega evropskega komisarja, predsednika uprave Save Re Marka Jazbeca, generalno direktorico za notranji trg in nadzornico ugaslega MLM Karlo Pinter oziroma Luko Zajca, odvetnika in zaveznika Aleksandra Čeferina na UEFI ter podjetnika Otmarja Zorna, ki je bil pomemben sofinancer volilne kampanje Gibanja Svoboda in za katerega se po besedah naših sogovornikov pojavlja dvom o njegovi primernosti zaradi preteklega delovanja v KDD.

Omenjeni portal poroča, da Zornu – kot tudi Jazbecu – nasprotuje Dari Južna. Če Južna združi moči s tujimi lastniki, bi skupaj obvladovali 34-odstotni lastniški delež in lahko prekrižajo načrte Golobovemu krogu. V nadzorni svet bi po neuradnih informacijah sicer postavil svojo ženo Vesno Južna.

Med kandidati naj bi bila tudi ljubljanski nepoklicni podžupan Boštjan Koritnik, na potrditev mandata pa naj bi računala sedanja nadzornika Alenka Urnaut in Mario Selecky.