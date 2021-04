Ker se ni testirala, vzgojiteljica ostala brez zaposlitve

­Ponekod gre iz žrela

Vzrok za odpoved

Odpuščena vzgojiteljica celjskega vrtca Zarja je dejala, da bi privolila v žrelni test, a ga Zdravstveni dom Celje izvaja le, če za to obstajajo zdravstveni razlogi, četudi ponekod žrelne teste naredijo brez težav. Vzgojiteljica je prepričana, da se ji je zgodila krivica, saj bi v kakšnem drugem kraju, kjer bi prišla do brisa iz žrela, test opravila in še imela zaposlitev. Strokovna skupina ministrstva za zdravje je sicer dala priporočilo, da je ustrezno testiranje iz nosa. Pristojni so odgovorili, da je zavračanje obveznega testiranja lahko vzrok za odpoved iz krivdnih razlogov.»Ko sem prišla na testiranje, sem zahtevala test iz grla, ampak mi ga brez mnenja specialista niso hoteli narediti. Zato sem šla na bolniško. Potem so mi v Nazarjah brez težav naredili test iz grla. Ampak do tja je 25 kilometrov, zato sem od ravnateljice zahtevala, da mi napiše potni nalog, saj me je ona napotila na testiranje. Ni mi ga hotela dati, zato sem ostala doma. V vrtec nisem smela, saj da ogrožam zdravje otrok in zaposlenih. Ne vem, zakaj sem lahko delala takrat, ko so bili vrtci odprti le za nujne primere, pa se nismo niti enkrat testirali. Hudo mi je, ker sem bila res srečna v ­vrtcu,« je pojasnila vzgojiteljica.Ravnateljicaje naštela več nepravilnosti: »Delavka ni upoštevala ne odredbe ministrstva o testiranju niti navodil delodajalca v zvezi s testiranjem, ni javila in upravičila izostanka z dela, nagovarjala je druge zaposlene k nespoštovanju odredbe ministrstva za zdravje in nespoštovanju ­navodil nadrejenih, s čimer je ogrozila življenje in zdravje drugih, poleg vsega se je neprimerno in nespoštljivo obnašala do ­nadrejenih.«Vzgojiteljica je vse očitke zanikala. Dejala je, da je nadrejene spraševala, ali ji bo omogočeno testiranje iz grla, da bi lahko prišla v službo, sodelavcem pa je pošiljala sporočila na družabnem omrežju, a da ni nikogar nagovarjala, naj se ne testira. Pravico bo iskala na sodišču.Ravnateljica je povedala, da so iskali rešitve. »Z vodjo organizacije zdravstveno higienskega režima in prehrane sta se dogovorili, da bo delavka test opravila v Nazarjah. Bila je seznanjena s tem, da ne more pričakovati povračila potnih stroškov. S tem se je strinjala. Delodajalec ne more podati delovnega naloga brez upravičenega razloga.« Ravnateljica je dodala, da ji čakanja na delo ali celo dela na domu ni mogla odrediti, saj mora delo v vrtcu potekati nemoteno in je na tem delovnem mestu nekoga ­potrebovala.Žrelnih brisov, ki ga je vzgojiteljica zaman zahtevala, v Celju na teden opravijo v povprečju pet, zanje pa zahtevajo zdravniško potrdilo specialista ORL ali specialista hematologa, kadar gre za hude motnje strjevanja krvi.»Bolečina ob odvzemu, solzenje, srbenje, glavobol, draženje, kot tudi strah pred odvzemom in podobne težave žal niso zdravstvena indikacija,« je pojasnil strokovni vodja ZD Celje. Dodal je, da se zavedajo, da nekateri zdravstveni domovi delajo žrelne brise brez vprašanja, nekateri pa jih sploh ne izvajajo. »To je strokovna odločitev vsakega zdravstvenega doma, koliko bo upošteval stroko in koliko pritiske testirancev, ki se nočejo testirati tako, kot je strokovno pravilno – torej skozi nos.«Da je testiranje skozi nos najustreznejše, je tudi priporočilo strokovne skupine, so nam ustno sporočili z ministrstva za zdravje.Na ministrstvih za delo in izobraževanje so pojasnili, da je odklanjanje obveznega testiranja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Z ministrstva za delo so dodali, da je »v pristojnosti delodajalca, da se odloči, ali bo zaradi takšnih kršitev v okviru zakonskih možnosti tudi ukrepal«. Da delodajalec v primeru takšnih kršitev delavcu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi, je bil seznanjen tudi Sviz, ki je sicer pozval k zagotovitvi manj invazivnih testiranj, a odziva ni bilo.